Suspeito de matar congressista nos EUA é preso após caçada histórica

O homem suspeito de matar a congressista do estado de Minnesota, Melissa Hortman, e seu marido, Mark, foi capturado pelas autoridades neste domingo (15), após uma intensa caçada policial que durou dois dias e mobilizou centenas de agentes. Vance Boelter, de 57 anos, foi detido sem resistência nas proximidades de sua casa, em Green Isle.

"Depois de dois dias de perseguição e duas noites sem dormir, a polícia prendeu Vance Boelter", anunciou o governador Tim Walz (Partido Democrata), durante coletiva de imprensa. Walz classificou o crime como um "assassinato com motivações políticas", e declarou que o ataque chocou o estado. "As ações impensáveis de um homem alteraram Minnesota. Isso não pode se tornar a norma", afirmou.

Boelter é acusado de matar Hortman e o marido no sábado, em Brooklyn Park. No mesmo dia, ele invadiu a casa de outro legislador democrata, o senador estadual John Hoffman, e disparou contra ele e sua esposa, Yvette. Hoffman foi atingido por nove tiros, passou por cirurgia e está se recuperando.

Segundo a polícia, Boelter fugiu da cena do crime a pé, abandonando um veículo que simulava uma viatura policial, com luzes intermitentes. No interior do carro foram encontradas três espingardas AK-47, uma pistola 9 mm e uma lista com nomes e endereços de outros políticos e servidores públicos.

Com base em uma denúncia, mais de 20 equipes da Força de Intervenção de Elite vasculharam a região de Green Isle com apoio de aeronaves de vigilância. A operação é considerada a maior caçada da história do estado de Minnesota, de acordo com o chefe de polícia de Brooklyn Park, Mark Bruley. "Agora começa o trabalho árduo de descobrir o motivo dos crimes", declarou.

O Gabinete do Xerife do Condado de Ramsey publicou uma foto do suspeito em suas redes sociais com a legenda: "O rosto do mal. Após um trabalho incansável e determinado, o assassino está agora sob custódia".

Boelter foi formalmente acusado de duas acusações de homicídio em segundo grau e duas de tentativa de homicídio em segundo grau. Três das quatro acusações são passíveis de pena de até 40 anos de prisão. As autoridades ainda investigam se há conexões mais amplas ou cúmplices envolvidos nos ataques.

