Trump ordena deportações em massa em cidades como NY e Los Angeles

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou que agentes federais de imigração ampliem os esforços de deportação em massa para grandes centros urbanos do país, como Los Angeles, Chicago e Nova York. A medida, segundo ele, visa implementar “o maior programa de deportações da história americana”.

“Os agentes do ICE [Serviço de Imigração e Controle de Alfândega] estão instruídos a fazer tudo ao seu alcance para cumprir esse objetivo muito importante”, afirmou Trump neste domingo (16), por meio da plataforma Truth Social, rede social criada por ele.

O anúncio ocorre em meio a protestos generalizados e batalhas judiciais que contestam a ofensiva migratória do governo. A escalada das deportações também preocupa setores econômicos cruciais, que enfrentam a escassez de mão de obra devido às ações repressivas.

Trump afirmou que a expansão das operações se concentrará nas maiores cidades controladas por democratas, onde, segundo ele, vivem “milhões de estrangeiros ilegais”. A iniciativa vem uma semana após o presidente reconhecer o impacto negativo da repressão nas comunidades rurais, especialmente com a falta de trabalhadores agrícolas.

Em resposta às críticas do setor empresarial, o presidente disse que seu governo estuda ajustes nas políticas migratórias para evitar prejuízos à agricultura e ao setor hoteleiro, ambos dependentes da mão de obra imigrante.

Cumprindo promessa de campanha, Trump vem conduzindo sua gestão com foco em intensificar o controle migratório. Dados recentes indicam que, em maio, a força de trabalho americana encolheu, reflexo do maior recuo no número de trabalhadores estrangeiros desde 2020.

O posicionamento do presidente foi divulgado enquanto ele viajava para o Canadá, onde participará da cúpula do G7 nas Montanhas Rochosas. A decisão gerou forte reação em Los Angeles, palco de manifestações e confrontos nos últimos dias em razão das operações do ICE.

As tensões aumentaram após o envio de tropas da Guarda Nacional e fuzileiros navais à cidade, medida criticada pela prefeita de Los Angeles, Karen Bass, e pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, ambos do Partido Democrata.

No fim de semana, protestos tomaram ruas de centenas de cidades americanas. Manifestantes denunciaram as ações do governo e acusaram Trump de adotar posturas autoritárias, reforçando críticas à forma como o presidente vem conduzindo sua política migratória.



