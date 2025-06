Irã ataca Israel com mísseis; ao menos oito pessoas morreram

© Getty

O Irã lançou na madrugada desta segunda (16) uma ofensiva com mísseis contra importantes cidades de Israel, em resposta a ataques israelenses que atingem o território iraniano há quatro noites consecutivas. Segundo os serviços de emergência israelenses, pelo menos oito pessoas morreram e mais de 100 pessoas ficaram feridas durante os bombardeios.

Imagens registradas pela agência AFP em Tel Aviv mostram prédios destruídos e equipes de resgate atuando entre os escombros em busca de sobreviventes. Outras cidades próximas à capital, como Petah Tikva e Bnei Brak, também foram atingidas por projéteis, de acordo com a mesma fonte.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse nesta segunda que os moradores de Teerã "pagarão o preço, e em breve".

A embaixada dos Estados Unidos em Tel Aviv sofreu danos leves após a queda de mísseis nas imediações do edifício. O embaixador norte-americano em Israel, Mike Huckabee, confirmou que não houve feridos entre os diplomatas.

O exército israelense, por sua vez, não divulgou oficialmente os pontos de impacto dos mísseis que escaparam das defesas antiaéreas. O Magen David Adom, equivalente israelense da Cruz Vermelha, confirmou os cinco óbitos e os feridos em quatro localidades da região central do país.

No norte, a cidade portuária de Haifa também foi alvo de ataques. Mísseis atingiram a principal refinaria de petróleo de Israel, localizada na baía da cidade, provocando um incêndio. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram chamas e colunas de fumaça no local, enquanto equipes de bombeiros atuavam no controle das chamas.

