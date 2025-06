Ucrânia acusa Rússia de atacar energia enquanto foco é o Oriente Médio

© Lusa

As autoridades ucranianas alertaram nesta segunda-feira (16) que a Rússia continua a intensificar ataques contra a infraestrutura energética do país, enquanto a atenção da comunidade internacional se volta para os conflitos no Oriente Médio.

A denúncia veio após um ataque russo no domingo (15) à cidade de Kremenchuk, localizada às margens do rio Dnieper, no centro da Ucrânia. O bombardeio atingiu instalações agrícolas e de energia e foi considerado um dos maiores contra a cidade desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.

“Moscou está tentando sabotar a rede energética ucraniana justamente quando o foco do mundo está voltado para o Oriente Médio”, afirmou o vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, em entrevista divulgada pela agência espanhola Europa Press.

Sybiha acusou o governo russo de agir com cinismo ao longo do conflito e de tentar se equiparar aos esforços diplomáticos de paz liderados pelos Estados Unidos. Ele também fez um apelo à comunidade internacional por sanções mais severas ao setor energético russo.

“Precisamos atingir Vladimir Putin onde mais dói: no petróleo e na estrutura econômica que sustenta sua máquina de guerra. Isso não atrapalha o processo de paz, pelo contrário, acelera”, declarou o diplomata.

O representante ucraniano defendeu o reforço do teto de preços para o petróleo russo e mais restrições à chamada “frota fantasma” — embarcações usadas por Moscou para driblar as sanções impostas ao setor de energia.

A guerra na Ucrânia permanece como uma das principais preocupações da política internacional nos últimos três anos, mas o agravamento da situação no Oriente Médio tem dividido a atenção global.

Na Faixa de Gaza, Israel mantém uma ofensiva militar de grande escala desde os ataques promovidos pelo grupo Hamas, em outubro de 2023. Na última sexta-feira (13), Tel Aviv lançou bombardeios contra alvos militares e nucleares no Irã, o que provocou uma retaliação com o envio de mísseis e drones contra cidades israelenses.

