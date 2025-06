Guerra na Ucrânia já causou 6 mil baixas à Coreia do Norte

© <p>Getty Images</p>

A Coreia do Norte já teria sofrido mais de 6 mil baixas — entre mortos e feridos — em combates contra as forças ucranianas na região de Kursk, na Rússia. A estimativa foi divulgada nesta segunda (16) pelo Ministério da Defesa do Reino Unido e indica que mais da metade dos cerca de 11 mil soldados norte-coreanos inicialmente enviados ao local já não estão em condições de combate.

De acordo com os britânicos, as forças de Pyongyang têm enfrentado perdas pesadas em ataques terrestres de alto risco e desgaste extremo. Em abril, a estimativa era de 5 mil baixas; agora, os números aumentaram, sugerindo que a ofensiva continua intensa e custosa para os norte-coreanos.

Até o momento, as tropas da Coreia do Norte estariam atuando apenas na região de Kursk, sem cruzar para o território ucraniano. Segundo a avaliação britânica, qualquer avanço nesse sentido dependeria de um aval direto dos líderes Kim Jong-un e Vladimir Putin.

As Forças Armadas da Coreia do Sul também acompanham a movimentação e estimam que, além dos 11 mil soldados enviados em 2023, outros 3 mil militares norte-coreanos chegaram à Rússia neste ano.

Em abril, o serviço de inteligência sul-coreano já havia relatado ao Parlamento que a Coreia do Norte contabilizava cerca de 4.700 baixas, incluindo aproximadamente 600 mortes. Os novos dados confirmam que o envolvimento de Pyongyang na guerra tem sido mais intenso — e mais custoso — do que se imaginava inicialmente.

Leia Também: Coreia do Sul desliga alto-falantes de propaganda na fronteira com Norte