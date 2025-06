Irã vê Trump como inimigo número 1, afirma Benjamin Netanyahu

© Reuters

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o regime iraniano vê o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como seu principal inimigo e chegou a planejar um atentado contra ele. A declaração foi feita durante entrevista à emissora Fox News, a primeira concedida por Netanyahu desde o início da ofensiva israelense contra o Irã.

“Eles querem matá-lo. Ele é o inimigo número um. Um líder decisivo. Nunca seguiu o caminho de tentar barganhar com eles de forma fraca, oferecendo basicamente uma rota para o enriquecimento de urânio — ou seja, para a bomba nuclear — e ainda despejando bilhões de dólares”, disse Netanyahu ao jornalista Bret Baier, em uma edição especial do programa Special Report.

O premiê elogiou Trump por ter rompido com o acordo nuclear firmado com o Irã e por ter ordenado, em 2020, o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani. “Ele deixou claro, inclusive agora: vocês não podem ter uma arma nuclear, o que significa que não podem enriquecer urânio. Ele sempre foi firme. Por isso, é considerado o inimigo número um por eles”, afirmou.

Netanyahu também revelou que foi alvo direto do regime iraniano. Segundo ele, um míssil chegou a ser disparado contra a janela de seu quarto. O premiê se referiu a si mesmo como o “parceiro júnior” de Trump na missão de impedir o Irã de obter armas nucleares.

Durante a entrevista, Netanyahu justificou a recente ofensiva contra o Irã dizendo que o país enfrentava uma “ameaça iminente de destruição nuclear”. De acordo com ele, o regime iraniano acelerou tanto seu programa de enriquecimento de urânio quanto a produção de mísseis balísticos.

“Estávamos diante de uma ameaça existencial dupla. De um lado, a tentativa declarada de nos destruir com armas nucleares. De outro, a corrida para produzir até 10 mil mísseis balísticos em três anos — cada um com uma tonelada, chegando às nossas cidades a mach 6. Nenhum país pode suportar isso, especialmente um do tamanho de Israel.”

Netanyahu afirmou que, ao agir, Israel está protegendo não apenas seu território, mas também o restante do mundo. Apesar da retaliação iraniana com mísseis de longo alcance — muitos dos quais foram interceptados — ele acredita que a ofensiva conseguiu atrasar significativamente o programa nuclear iraniano.

