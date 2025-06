Mulher dá à luz 8 gêmeos e já tinha 6 filhos; conheça o caso

© Instagram / Natalie Suleman

Natalie Suleman, a norte-americana que ganhou fama mundial em 2009 ao dar à luz oito bebês de uma só vez, está de volta aos holofotes. Conhecida como “Octomom”, ela foi tema de manchetes, capas de revistas e entrevistada por diversos programas de TV nos Estados Unidos — recebendo tanto aplausos quanto duras críticas, especialmente após ter entrado para a indústria de conteúdo adulto como forma de sustentar os filhos.

À época, o que também causou espanto foi o fato de Natalie já ser mãe de outros seis filhos antes do nascimento dos óctuplos. A gestação múltipla foi resultado de um tratamento de fertilização in vitro (FIV), realizado quando ela ainda não tinha um parceiro.

Desde o pico da exposição, Natalie optou pelo silêncio. Longe da mídia, concentrou-se na maternidade e na estabilidade emocional dos filhos. Agora, aos 49 anos, ela volta a público com uma nova proposta: contar sua história sob sua própria perspectiva.

O manuscrito que escreveu, narrando desde sua infância até o auge da fama e os julgamentos públicos que enfrentou, serviu de base para o filme biográfico A Octomãe. A produção estreou em 31 de maio na plataforma de streaming Lifetime, disponível na América Latina.

Em entrevista recente ao site brasileiro Crescer, Natalie revelou que viveu por anos sentindo-se incompreendida: “A verdade nunca foi contada. A mídia criou narrativas falsas sobre mim. Eu tentava explicar, mas ninguém me ouvia. Vivi 16 anos sendo vista como o oposto do que realmente sou. Mas, antes tarde do que nunca.”

Segundo ela, sempre sonhou em ter sete filhos — e foi justamente na tentativa de engravidar pela última vez que acabou gerando oito. Natalie destacou ainda que nunca deixou de estudar e trabalhar ao longo dos anos, conciliando tudo com a criação dos 14 filhos.

Agora, mais madura e serena, ela espera que o filme possa desfazer estigmas e mostrar ao mundo sua verdadeira história.

