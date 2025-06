Boeing 787 Dreamliner da British Airways faz pouso de emergência

© Reuters

Um Boeing 787 Dreamliner da British Airways, que viajava de Londres para Chennai, na Índia, teve que voltar ao aeroporto de origem, este domingo (15), depois de ter sofrido um problema crítico no sistema de flaps logo após a decolagem.

O Boeing 787-8 Dreamliner estava voando há menos de uma hora quando o piloto suspeitou de um “problema técnico” nos mecanismos localizados nas pontas das asas e que ajudam a realizar as manobras do aparelho.

O voo BA35 circulou durante uma hora sobre o estreito de Dover para despejar combustível antes de pousar em segurança na pista às 13h50, de acordo com dados do Flightradar24, revela o Daily Mail.

A companhia aérea britânica confirmou que o voo com destino a Chennai regressou a Londres Heathrow como "precaução".

O incidente levanta mais questões sobre as preocupações de segurança do modelo da Boeing dado que acontece dias depois da queda de um avião do mesmo modelo em Ahmedabad, na Índia, que matou 241 pessoas.

Leia Também: Trump pressiona Putin e suspende negociações com a Rússia