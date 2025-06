Turbina de emergência pode ter sido acionada antes de avião cair na Índia

© PUNIT PARANJPE/AFP via Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo com mais resolução da queda do avião em Ahmedabad, na Índia, apareceu nas redes sociais e fez com que especialistas levantassem a suspeita de que a turbina de emergência, chamada RAT (Ram Air Turbine), foi acionada antes do acidente.

Ativação da RAT indica falha dos motores, ou perda total de potência hidráulica ou elétrica. O sistema de emergência atua como uma fonte de energia alternativa para a aeronave, e é ativado em circunstâncias extremas. Trata-se de uma pequena turbina eólica instalada em um compartimento na fuselagem ou na asa do avião.

Especialista afirma que é possível ver e ouvir a RAT no vídeo. O piloto de linha área comercial e youtuber capitão Steve Schreiber analisou a imagem original gravada por um morador e disse que, com maior definição e clareza no áudio, conseguiu enxergar a turbina e ouvir o som específico dela quando é acionada.

Até então, o vídeo que circulava, gravado pelo estudante Aryan Asari, não era o original. A gravação era de uma tela que o exibia, com a sombra de uma pessoa e vozes ao fundo. ''Já o original vai nos mostrar algo que vai mudar essa coisa inteira'', falou Schreiber.

Pequeno ponto cinza abaixo da barriga do avião seria a turbina. ''Você vê um pequeno ponto cinza, é a RAT. Essa é a confirmação visual que foi ligada. O que é essa protrusão embaixo do avião? Essa é a porta que abriu para permitir que ela saísse'', explica o homem.

Ele acredita que houve uma falha nos dois motores. Schreiber falou que essa se tornou sua principal hipótese e espera que os dados da caixa-preta do avião revele por que ambos falhariam ao mesmo tempo. ''Mas eu não tenho ideia. Seria por uma contaminação no combustível? É uma das possibilidades'', diz.



ESTUDANTE GRAVAVA O CÉU POR CURIOSIDADE

Aryan, de 17 anos, estava curioso por aviões que voavam em baixa altitude. "Estava gravando um vídeo de um avião voando baixo por curiosidade, porque nunca tinha visto um de tão perto", contou ao National Herald India. Ele estava no terraço de sua casa para capturar os que saíam do aeroporto de Ahmedabad.

A inocente gravação se tornou em um momento de horror. "Quando o avião começou a descer, pensei que fosse pousar do outro lado do aeroporto. Então, ele caiu e pegou fogo bem na minha frente. Foi assustador", disse aos repórteres.

O adolescente não conseguia comer, dormir ou falar direito após o incidente. No entanto, seu vídeo ajudará os investigadores a desvendar o ocorrido.

QUEDA LOGO APÓS DECOLAGEM

Um novo boletim deste domingo (15) diz que pelo menos 279 pessoas morreram. Dos mortos, 241 são de passageiros e tripulantes do avião, e os outros de vítimas que estavam no solo.

A aeronave partiu de Ahmedabad às 13h38 (horário local; 05h08 em Brasília) e ia para Londres. Eram 169 indianos, 53 britânicos, um canadense e sete portugueses, esclareceu a Air India. Dez tripulantes e dois pilotos, cujas nacionalidades não foram informadas, também estavam no avião.

Pedido de ajuda foi feito antes do acidente. Segundo a BBC, um chamado de "mayday", que funciona como um código de emergência, foi emitido para a torre de controle do aeroporto pouco após a decolagem, mas nenhuma outra comunicação foi feita pela aeronave depois disso.

A caixa-preta da aeronave foi recuperada na sexta-feira. O equipamento grava os dados do voo e deve revelar o que aconteceu tempo antes do acidente.