Israel bombardeia TV estatal do Irã e interrompe transmissão ao vivo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Israel bombardeou a sede da emissora estatal do Irã nesta segunda-feira (16), interrompendo uma transmissão ao vivo e deixando o prédio da TV em chamas, segundo vídeos e imagens do local.

A apresentadora que falava no momento do ataque foi identificada pela imprensa estatal iraniana como Sahar Emani. Ela criticava Tel Aviv quando foi interrompida pelo som de uma explosão que sacudiu o prédio, seguida de gritos. O estúdio se encheu de fumaça enquanto a profissional saiu às pressas.

A TV retomou a transmissão após o ataque e mostrou o prédio em chamas sob nuvens de fumaça. Um jornalista da emissora afirmou que quatro bombas haviam atingido a construção e que o número de mortos ainda não estava disponível.

"This is the dusty atmosphere of the studio. What you heard was the sound of the aggressor to the truth", shouted Sahar Emami, the Iranian anchor pic.twitter.com/cHoGnu0ozE