Trump ordena novas operações anti-imigração em Los Angeles, Chicago e Nova York

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou no domingo (15) a intensificação das operações contra migrantes em várias cidades governadas por democratas, entre elas Los Angeles, Chicago e Nova York, em uma tentativa de realizar "o maior programa de deportação em massa da história".

"Precisamos ampliar os esforços para deter e deportar estrangeiros ilegais nas maiores cidades dos Estados Unidos, como Los Angeles, Chicago e Nova York, onde vivem milhões e milhões de estrangeiros ilegais", escreveu Trump em sua rede Truth Social. "Essas e outras cidades similares são o núcleo do centro do poder democrata."

Os três locais são considerados cidades-santuário. Embora não haja uma definição legal para o termo, ele se aplica a cidades onde as autoridades locais limitam a cooperação com o ICE, o serviço de imigração dos EUA, seja ao restringir o compartilhamento de informações sobre imigrantes em situação irregular, seja ao recusar pedidos feitos por autoridades federais para manter essas pessoas detidas.

O anúncio do republicano acontece em um momento de protestos contra medidas anti-imigração, que teve como centro Los Angeles. Nesta segunda-feira (16), no entanto, as manifestações perderam força.

A cidade californiana viu manifestações ganharem corpo no último dia 6, depois de agentes do ICE realizarem operações em vários locais como parte dos esforços do governo para prender migrantes. O órgão tem feito ações em bairros mais pobres e lojas de artigos de construção, onde imigrantes sem em situação irregular oferecem seus serviços.

Trump mandou 2.000 soldados da Guarda Nacional no dia 8 para conter os protestos, que ganharam escala. Um batalhão de 700 fuzileiros navais também foi enviado, marcando um uso raro de forças militares para apoiar operações policiais civis dentro do país, e depois um novo contingente de mais 2.000 homens da Guarda Nacional. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, e outros críticos de Trump classificaram de autoritária a decisão.

As tropas montaram guarda em uma unidade de detenção federal no centro de Los Angeles, onde muitos dos protestos ocorreram em solidariedade aos imigrantes detidos. Os atos até agora têm sido majoritariamente pacíficos, pontuados por incidentes de violência, e restritos a alguns quarteirões da cidade, a segunda maior do país.

