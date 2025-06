Trump convoca reunião urgente do Conselho de Segurança Nacional

© Lusa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convocou uma reunião emergencial do Conselho de Segurança Nacional (NSC) para as próximas horas em Washington, segundo informações da imprensa norte-americana.

Trump ordenou que os membros do NSC se reunissem na sala de crise da Casa Branca. Ele deve chegar ao local ainda nesta noite, após deixar abruptamente a Cúpula do G7, realizada em Kananaskis, nas Montanhas Rochosas do Canadá, em razão da escalada do conflito armado entre Israel e Irã.

Ao ser abordado por jornalistas, Trump evitou comentar a convocação da reunião. “Preciso voltar mais cedo”, limitou-se a dizer, ignorando perguntas sobre o encontro com o NSC.

O porta-voz da Casa Branca, Alex Pfeiffer, afirmou na rede social X (antigo Twitter) que as forças armadas dos EUA “mantêm uma postura defensiva” no Oriente Médio. “Isso não mudou. Defenderemos os interesses americanos na região”, destacou.

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, reforçou a mensagem durante entrevista à Fox News. “Estamos vendo a paz através da força, com os Estados Unidos em primeiro lugar. Permanecemos em posição defensiva, mas firmes, em busca de um acordo de paz. Esperamos que isso aconteça”, afirmou. “O presidente Trump deixou claro o que está na mesa. Resta saber se o Irã vai aceitar.”

As declarações ocorrem em meio a relatos da mídia israelense sobre possível envolvimento direto das forças americanas em ataques ao território iraniano. Fontes do Pentágono confirmaram que o porta-aviões USS Nimitz, anteriormente posicionado no Mar do Sul da China, alterou sua rota em direção ao Oriente Médio. A embarcação está atualmente cruzando o estreito de Malaca, entre a Indonésia e a Malásia.

Sites especializados em rastreamento aéreo identificaram, na noite de domingo, o deslocamento de cerca de 30 aviões-tanque dos EUA, que partiram rumo a diversas bases militares na Europa.

Desde sexta-feira, Israel, aliado histórico dos EUA, tem realizado uma ofensiva aérea de larga escala contra o Irã, mirando centenas de instalações militares e nucleares, com o objetivo declarado de impedir que Teerã desenvolva armas nucleares. Em resposta, o Irã lançou sucessivas ondas de mísseis contra território israelense.

Diante da escalada da tensão, Trump fez um apelo em sua rede social, a Truth Social, para que “todos deixem Teerã imediatamente”. Em outra publicação, ele escreveu: “O Irã deveria ter assinado o acordo quando eu disse. Que vergonha. Que desperdício de vidas humanas. Para deixar claro: O IRÃ NÃO PODE TER ARMAS NUCLEARES.”

Os Estados Unidos já estão colaborando com Israel na interceptação de mísseis lançados pelo Irã.



