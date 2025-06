Israel mata chefe militar do Irã em ataque aéreo no centro de Teerã

© Getty Images/Morteza Nikoubazl/NurPhoto

O Exército de Israel anunciou nesta terça-feira (17) que matou o general iraniano Ali Shadmani, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã e considerado o conselheiro militar mais próximo do líder supremo Ali Khamenei. Segundo os israelenses, o ataque aéreo atingiu um centro de comando localizado no centro de Teerã durante a madrugada.

A informação foi divulgada em uma publicação nas redes sociais pelo porta-voz militar israelense Avichay Adraee. "A Força Aérea atacou um centro de comando altamente equipado no coração de Teerã e eliminou Ali Shadmani, o comandante de mais alta patente do regime iraniano e figura de maior proximidade com o aiatolá Khamenei", afirmou.

Ainda de acordo com o comunicado oficial, a operação foi baseada em “informações de inteligência precisas” e executada “no momento exato em que surgiu a oportunidade”, nas primeiras horas da manhã. Esta é a segunda vez que Israel afirma ter eliminado o chefe do Estado-Maior iraniano, o que sugere que o anúncio anterior pode ter sido prematuro ou contestado.

O governo iraniano ainda não confirmou oficialmente a morte de Shadmani.



#عاجل جيش الدفاع قضى للمرة الثانية على رئيس أركان الحرب في ايران وأرفع قائد عسكري للنظام الايراني



في اعقاب معلومات استخبارية دقيقة وانتهاز فرضة عاجلة خلال ساعات اللي الماس هاجمت طائرات حربية لسلاح الجو مقر قيادة مؤهل في قلب طهران وقضت على المدعو علي شادماني رئيس أركان الحرب… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 17, 2025

O ataque ocorre em meio ao quinto dia do conflito armado entre Israel e Irã, que já resultou em mais de 220 mortos no lado iraniano e 24 mortes em Israel, além de centenas de feridos em ambos os países. A ofensiva aérea israelense tem como objetivo, segundo autoridades do país, enfraquecer a capacidade militar iraniana e impedir o avanço do programa nuclear de Teerã.

A escalada militar representa um dos momentos mais críticos da já tensa relação entre os dois países e acende o alerta internacional para o risco de um conflito de maiores proporções no Oriente Médio.

