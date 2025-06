Aluno que participava de intercâmbio do governo do PR é encontrado morto no Canadá

© Reprodução

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O estudante da rede estadual de ensino do Paraná Victor Gabriel Camargo, 16, foi encontrado morto nesta terça-feira (17) na cidade de Nackawic, distrito de New Brunswick, no leste do Canadá.

Morador de Jesuítas, no oeste do Paraná, ele estava desde janeiro no Canadá, onde participava do programa de intercâmbio Ganhando o Mundo, do governo estadual. O intercâmbio seria concluído no final deste mês.

De acordo com o governo do Paraná, Victor estava desaparecido desde segunda-feira (16) após ter entrado em um rio na região onde residia, e equipes de resgate foram mobilizadas nas buscas. O corpo teria sido encontrado no rio próximo a uma ponte.

Ainda segundo o governo estadual, no passeio, ele estava acompanhando de uma amiga intercambista do mesmo programa e da família canadense dela. Não há mais informações sobre as circunstâncias do desaparecimento.

O diretor de Educação da Seed (Secretaria de Educação do Paraná), Anderfábio Oliveira dos Santos, deve ir ao país para acompanhar os desdobramentos.

A pasta afirmou ainda que "está em contato direto com a família do estudante prestando todo o apoio necessário e suporte com informações e orientações em relação às medidas legais, consulares e logísticas que envolvem o caso".

"O governo do Paraná também estabeleceu com a cúpula da Polícia Federal a emissão de passaporte de maneira emergencial para os pais, se desejarem acompanhar todo o processo", continua a pasta.

O governo disse também que a rede estadual "está de luto e presta solidariedade aos familiares e amigos do estudante neste momento de profunda dor".

A ideia do programa de intercâmbio, segundo a Seed, é permitir a ampliação do repertório cultural e acadêmico dos estudantes, além de aperfeiçoar o domínio da língua inglesa. O programa foi criado em 2019 e a primeira turma de intercambistas viajou em 2022.

O governo estadual assume as despesas da viagem, como alimentação, hospedagem, transporte, passagens aéreas, seguro-viagem e material didático, por exemplo, e os alunos também recebem um auxílio mensal em dinheiro.