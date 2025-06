Não vamos matar líder supremo do Irã, pelo menos por enquanto, diz Trump

© <p>Getty Images</p>

Nesta terça-feira (17), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta que seu governo e Israel não planejam matar o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, mas que os planos podem mudar dependendo de como o conflito entre os países se desenrolar.

Na rede 'Truth Social', Trump afirmou saber onde está Khamenei, sendo que o Exército israelense disse que as principais lideranças do Irã haviam fugido do país. O norte-americano chamou o líder supremo iraniano — o chefe máximo do poder no Irã — de "alvo fácil".

"Nós sabemos exatamente onde o chamado 'líder supremo' está escondido. Ele é um alvo fácil, mas está seguro lá — nós não iremos tirá-lo de lá (matá-lo!), ao menos não por enquanto. Mas nós não queremos mísseis disparados em civis, ou soldados americanos. Nossa paciência está encolhendo", disse.

Vale destacar que até o momento o paradeiro de Khamenei é desconhecido. Na segunda-feira (16), o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou não descartar matar Khamenei.

