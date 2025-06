Cão idoso encara urso que invadiu casa enquanto dona dormia; veja

© Reprodução X zoecadman

Um vídeo que está viralizando nas redes sociais mostra o momento em que um cão de 17 anos ficou frente a frente com um urso que invadiu uma casa na cidade de Monrovia, Califórnia, nos Estados Unidos. A dona do cachorro, Zoe Cadman, dormia profundamente no momento da invasão.

As imagens, captadas por uma câmera de segurança, revelam a surpresa do animal diante da visita inesperada, que ocorreu no último fim de semana. De acordo com a imprensa americana, o cachorro, chamado Doodle, foi pego de surpresa pela entrada do urso, que permaneceu na casa por cerca de 20 minutos.

Zoe relatou que só percebeu a presença do intruso ao notar uma luz vinda da cozinha. Ao investigar, deparou-se com o urso revirando a geladeira, que havia sido aberta por ele. Após explorar o local, o animal saiu sozinho, sem causar maiores danos.

Um detalhe curioso chamou a atenção: o urso usava uma coleira, o que levanta dúvidas sobre sua origem — não se sabe se era um animal domesticado ou monitorado por alguma autoridade ambiental.

Moradores da região disseram à emissora NBC 4 Los Angeles que encontros com ursos são relativamente comuns na área. “Faz parte da vida aqui. Estamos muito próximos das montanhas, e eles estavam aqui antes de nós. Felizmente, os que aparecem costumam ser pacíficos”, disse um residente.

Zoe compartilhou o vídeo da visita inesperada na rede social X (antigo Twitter), escrevendo: “Tive uma visita... o Doodle foi tão corajoso! Acordei e encontrei um urso na cozinha mexendo na geladeira.”

Nos comentários, muitos internautas se disseram chocados com a cena, mas aliviados por saber que tanto Zoe quanto Doodle saíram ilesos do encontro inusitado.



Pode ver o vídeo na galeria acima.

