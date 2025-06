Air India cancela voos com Boeing 787 após acidente que matou 279

© Fabrizio Gandolfo/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

A Air India cancelou ao menos oito voos internacionais operados por aeronaves do modelo Boeing 787-8 Dreamliner, o mesmo envolvido no trágico acidente da semana passada que resultou na morte de 279 pessoas. As medidas refletem o aumento da fiscalização e as verificações técnicas determinadas pelas autoridades após o desastre.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, os cancelamentos registrados na última terça-feira (17) afetaram voos com destino a Londres, Paris, Viena e Dubai. A companhia aérea citou, entre os motivos, a indisponibilidade de aeronaves, falhas técnicas, restrições no espaço aéreo e inspeções de segurança prolongadas.

Em apenas 48 horas após a determinação da Direção-Geral da Aviação Civil da Índia (DGCA), pelo menos três voos foram suspensos ou sofreram atrasos significativos. Além disso, um Boeing 777 da Air India, que operava a rota São Francisco–Mumbai, também teve seu voo cancelado devido a um problema técnico.

As investigações sobre o acidente continuam. O voo envolvido na tragédia partia de Ahmedabad com destino a Nova Délhi, quando se chocou contra uma área residencial logo após a decolagem, na última quinta-feira (13). Havia 242 pessoas a bordo; apenas uma sobreviveu. Outras 38 pessoas morreram em solo.

O Gabinete Indiano de Investigação de Acidentes (AAIB, na sigla em inglês) iniciou uma apuração formal para esclarecer as causas do acidente. Paralelamente, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) também conduz uma investigação independente, já que a aeronave envolvida é de fabricação norte-americana.

Como medida preventiva, as autoridades indianas determinaram inspeções detalhadas em todos os aviões Boeing 787-8 da frota da Air India. Os procedimentos incluem verificações específicas nos motores, flaps — dispositivos localizados nas asas responsáveis por auxiliar na decolagem e pouso — e no trem de pouso.

A Air India, que já vinha enfrentando críticas pela manutenção de suas aeronaves, ainda não divulgou um posicionamento oficial sobre quando pretende retomar integralmente os voos com o modelo Dreamliner. Fontes internas da companhia apontam que as operações só serão retomadas após o cumprimento de todas as exigências de segurança estabelecidas pelos órgãos reguladores.

