ONU alerta para colapso humanitário global e cobra mais apoio financeiro

O chefe das operações humanitárias da Organização das Nações Unidas, Tom Fletcher, fez nesta quarta-feira (19) um duro apelo aos países-membros durante reunião do Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC), em Genebra. Segundo ele, o movimento humanitário enfrenta “seu maior teste” em um “mundo em chamas”, enquanto o financiamento internacional encolhe diante do crescimento alarmante das crises.

“Estamos diante da equação mais cruel: tomar decisões de vida ou morte sobre quem salvar, por falta de recursos”, afirmou Fletcher, que é também subsecretário-geral para Assuntos Humanitários e Coordenador da Ajuda de Emergência. Ele criticou a redução dos repasses em um cenário global cada vez mais dramático.

O dirigente citou emergências simultâneas como a fome em Gaza, a guerra iminente no Oriente Médio, a repressão contra meninas e mulheres no Afeganistão e no Sudão, os sequestros de trabalhadores humanitários no Iêmen, a violência de gangues no Haiti e o abandono das vítimas nos conflitos do Sahel. “Estamos ainda em guerra com o planeta, agravando a crise climática, que em breve será a maior geradora de necessidade humanitária no mundo”, advertiu.

Segundo a ONU, cerca de 305 milhões de pessoas necessitam de ajuda humanitária em 2025. O “Panorama Humanitário Global” apresentado pela organização estima em US$ 47 bilhões o montante necessário para atender 190 milhões de pessoas em 32 países e nove regiões de acolhimento de refugiados.

“Quando as necessidades atingem seu ponto mais alto, o financiamento está diminuindo. Isso não é apenas uma crise de recursos, é uma crise de moral e legitimidade. Vivemos um momento de divisão, egoísmo e polarização, em que a solidariedade global está em retração”, criticou Fletcher.

Ao final, ele pediu que os países revertam a tendência de cortes e façam um compromisso real com a vida: “Pedimos apenas o equivalente a 1% do que vocês gastaram em Defesa no ano passado. Com isso, podemos salvar milhões de vidas.”

