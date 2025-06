Único sobrevivente de queda de avião da Air India carrega caixão do irmão

© X/IANS

Vishwash Kumar Ramesh, único sobrevivente do trágico acidente com um avião da Air India, foi filmado nesta terça-feira (18) carregando o caixão do próprio irmão, Ajay, que morreu na queda da aeronave. A cena comovente ocorreu durante o funeral realizado em Gujarat, na Índia.

Vishwash, cidadão britânico, escapou dos destroços por conta própria e, mesmo com ferimentos visíveis no rosto, fez questão de prestar a última homenagem ao irmão. Ambos estavam a bordo do voo AI171, que caiu poucos segundos após a decolagem do aeroporto de Ahmedabad, com destino a Londres, no Reino Unido.

O acidente, ocorrido na última quinta-feira (12), resultou na morte de mais de 240 pessoas. Ajay foi uma das vítimas fatais. Vishwash, apesar do trauma e das lesões, participou ativamente do cortejo fúnebre, levando o corpo do irmão até o local do sepultamento, em Patel Wadi, Diu.

Diu, Gujarat: A farewell was held in Patel Wadi for Ajay, who lost his life in the Ahmedabad plane crash pic.twitter.com/ZdSfhIuOK1 — IANS (@ians_india) June 18, 2025

As causas da queda do Boeing 787-8 Dreamliner ainda estão sendo investigadas. Autoridades indianas e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB) acompanham o caso. Até o momento, não há informações conclusivas sobre falhas técnicas ou operacionais.

