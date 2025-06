EUA criticam envio de trabalhadores e soldados norte-coreanos à Rússia

© Ansgar Haase/picture alliance via Getty Images

O governo dos Estados Unidos demonstrou preocupação com o envio de trabalhadores e soldados da Coreia do Norte para ajudar a Rússia na guerra contra a Ucrânia. Segundo a agência estatal russa TASS, Pyongyang vai enviar cerca de 6 mil militares — sendo 5 mil operários da construção civil e mil sapadores (especialistas em explosivos e desminagem) — para a região de Kursk, próxima à linha de frente do conflito.

De acordo com a agência de notícias Yonrap, a informação veio à tona após uma visita recente do secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, à capital norte-coreana. Para os EUA, essa colaboração entre os dois países é alarmante e representa uma violação direta de resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

Em nota, o Departamento de Estado americano afirmou que o regime de Kim Jong-un está recorrendo à Rússia em busca de recursos financeiros, trocando mão de obra e até soldados por dinheiro. Além disso, o governo norte-americano destacou que os valores arrecadados com esses trabalhadores no exterior estão sendo usados para financiar os programas ilegais de armas nucleares e mísseis balísticos da Coreia do Norte.

“É profundamente preocupante ver a Rússia contando com trabalhadores e soldados norte-coreanos para sustentar suas operações militares na Ucrânia”, afirmou um porta-voz do Departamento de Estado. Ele reforçou que esses acordos não apenas violam sanções internacionais, mas também sustentam atividades militares proibidas.



