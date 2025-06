Papa Leão 14 pede paz a Israel e Irã

© ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O papa Leão 14 se pronunciou nesta quarta-feira (18) no X sobre a guerra entre Israel e Irã, que chega ao sexto dia consecutivo.

Em publicação, Leão 14 pede a paz e cita papa Francisco e Pio 12. "Em nome da dignidade humana e do direito internacional, repito aos responsáveis o que dizia o Papa Francisco: a guerra é sempre uma derrota", diz o pontífice. "Nada se perde com a paz. Tudo se pode perder com a guerra", completa trazendo a frase de Pio XII.

"As poderosas armas utilizadas na guerra de hoje ameaçam levar-nos a uma barbárie maior do que a de tempos passados" diz o papa Leão 14.

No último sábado, o papa já havia feito um apelo pelo fim das ameaças nucleares. Segundo a agência de notícias AFP, o pontífice pediu para que Israel e Irã adotem "responsabilidade e razão", em um momento em que "a situação se deteriorou gravemente" entre os dois países. "Neste momento tão delicado, desejo renovar firmemente o apelo à responsabilidade e à razão", afirmou durante uma audiência pública na Basílica de São Pedro.

Pontífice defendeu que as nações devem construir um mundo mais seguro, livre da ameaça nuclear. "Ninguém jamais deve ameaçar a existência de outro, e é dever de todos os países apoiar a causa da paz, utilizando caminhos de reconciliação e promovendo soluções que garantam segurança e dignidade para todos", concluiu o santo padre.

ENTENDA O CONFLITO

Israel e Irã estão em conflito bélico desde sexta-feira. Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país alegando que queria "prevenir um holocausto nuclear". Israel, porém, é o único país que possui bombas nucleares no Oriente Médio.

Desde sexta-feira, 585 mortes foram registradas no lado iraniano e 24 no lado israelense. No Irã, os números incluem os comandantes da Guarda Revolucionária e do Estado-Maior do Exército, além de nove cientistas do programa nuclear. Os dados são da ONG americana Human Rights Activists.

Na manhã desta terça-feira (17), fortes explosões foram ouvidas em Tel Aviv e Jerusalém. Sirenes de alerta foram acionadas devido ao lançamento de mísseis iranianos. A Guarda Revolucionária anunciou a "nona salva de ataques combinados de drones e mísseis".

Durante o ataque desta terça-feira (17), o Irã disse ter usado um míssil inédito. Um porta-voz do Ministério da Defesa afirmou que o país utilizou um míssil totalmente novo, segundo informações da agência de notícias Fars.

Israel também fez novos ataques ao Irã. Segundo o exército, foram atingidas "dezenas de infraestruturas de armazenamento e lançamento de mísseis terra-terra", assim como lançadores de mísseis terra-ar e depósitos de drones no oeste do Irã.

Estados Unidos mobilizaram caças e porta-aviões para o Oriente Médio. O envio do material bélico aconteceu no dia em que Donald Trump pediu a rendição incondicional de Khamenei e afirmou que sabia o paradeiro dele.