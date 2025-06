Surto de cólera em Moçambique já causa 62 mortes e 4 mil casos

© Lusa

O surto de cólera em Moçambique já provocou 3.998 casos confirmados e 62 mortes desde outubro de 2024, de acordo com o boletim mais recente divulgado pela Direção Nacional de Saúde Pública, vinculado ao Ministério da Saúde do país. A situação continua crítica, com surtos ativos em cinco províncias das regiões central e norte.

A província mais afetada é Nampula, no norte do país, que concentra 3.466 infecções e 40 óbitos. Em seguida vem a Zambézia, na região central, com 352 casos e 12 mortes. Apenas nas últimas duas semanas, foram registrados 129 novos casos e três mortes adicionais, segundo dados atualizados até 16 de junho.

Atualmente, há transmissão ativa da doença nos seguintes distritos:

Marromeu (Sofala)

Guro (Manica)

Changara (Tete)

Alto Molócue (Zambézia)

Nampula, Larde e Angoche (todos em Nampula)

A taxa de letalidade do surto é de 1,6%, e a maioria das mortes (48 de 62) ocorreu fora dos hospitais, em comunidades que não tiveram acesso rápido ao tratamento.

O surto em Nampula teve início em 17 de outubro de 2024, no distrito de Mogovolas. Desde então, as autoridades de saúde têm intensificado os esforços para conter a propagação da doença, incluindo campanhas de vacinação em massa.

Em maio deste ano, mais de 1,7 milhão de pessoas foram vacinadas contra a cólera em Nampula, o equivalente a 99% da meta inicial, conforme informou o Serviço Provincial de Saúde de Nampula. A campanha teve como público-alvo pessoas com idade igual ou superior a um ano em quatro distritos da província.

“Estamos satisfeitos com os resultados alcançados, levando em conta os desafios e receios que enfrentamos. Mas, como setor de saúde, entendemos que é nosso dever agir”, declarou Geraldino Avalinho, responsável pela saúde pública no serviço provincial.

Avalinho também afirmou que, atualmente, a situação da cólera em Nampula está sob controle, com queda no número de casos atendidos nos quatro Centros de Tratamento de Cólera (CTCs) instalados nos distritos afetados.

A cólera é uma infecção intestinal aguda causada pela bactéria Vibrio cholerae. Ela é transmitida principalmente pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Os sintomas geralmente surgem rapidamente e variam de leves a graves. Os principais são:

Sintomas mais comuns:

Diarreia aquosa intensa e repentina (frequentemente descrita como “água de arroz”)

Vômitos

Desidratação rápida

Cãibras musculares

Fadiga e fraqueza

Boca seca e sede extrema

Olhos encovados

Diminuição da produção de urina

Em casos graves:

Pressão arterial muito baixa

Pulso fraco e acelerado

Choque hipovolêmico

Morte, se não houver tratamento rápido

Observação:

Nem todas as pessoas infectadas desenvolvem sintomas, mas ainda assim podem transmitir a bactéria.

Tratamento:

Reidratação imediata, com soro oral ou intravenoso

Antibióticos, em casos graves

Reposição de eletrólitos

