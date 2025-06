Zelensky anuncia retorno de prisioneiros ucranianos da Rússia

© Lusa

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta quarta-feira o retorno de mais um grupo de prisioneiros de guerra ucranianos que estavam sob custódia da Rússia, segundo informações da agência EFE.

A libertação faz parte de um acordo entre os dois países, que decidiram trocar prisioneiros feridos e soldados com menos de 25 anos. As negociações vêm ocorrendo de forma direta em Istambul, na Turquia, e as trocas têm sido realizadas em etapas. Nenhum dos lados, no entanto, divulgou a quantidade exata de prisioneiros libertados em cada fase.

“Nossos compatriotas estão voltando para casa após o cativeiro russo”, escreveu Zelensky nas redes sociais. De acordo com o presidente, os combatentes que retornaram fazem parte do Exército, da Guarda Nacional e da Guarda de Fronteiras da Ucrânia.

Zelensky afirmou ainda que a maioria dos militares estava presa desde 2022 e garantiu que o governo ucraniano segue empenhado em trazer de volta todos os soldados que ainda permanecem em poder das forças russas.

