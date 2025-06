Ao menos 72 pessoas morrem em novo ataque de Israel na Faixa de Gaza

© Getty

Pelo menos 72 pessoas morreram nesta quinta-feira (19) em ataques realizados pelo Exército de Israel na Faixa de Gaza, segundo informações divulgadas pela agência AFP com base em fontes da Defesa Civil palestina.

De acordo com o porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmoud Basal, 21 das vítimas estavam em busca de ajuda humanitária no momento em que foram atingidas. Seis pessoas morreram enquanto aguardavam por suprimentos na região de Khan Younis, no sul do território, e outras 15 foram atingidas no corredor de Netzarim, no centro de Gaza — uma área onde milhares de civis se reúnem diariamente com a esperança de receber alimentos.

Além dessas mortes, outras 51 pessoas perderam a vida em nove ataques aéreos israelenses registrados nas últimas horas na cidade de Gaza e em áreas do norte do enclave palestino.

Segundo o Ministério da Saúde da Palestina, o número total de mortos desde o início da ofensiva militar de Israel, em outubro de 2023, já chega a 55.637. O número de feridos ultrapassa 129.880. Ainda há milhares de pessoas desaparecidas sob escombros, além de vítimas indiretas da guerra — pessoas que morreram por doenças, desnutrição ou falta de atendimento médico adequado.

A campanha militar de Israel tem causado uma devastação sem precedentes em Gaza, com a destruição quase total das infraestruturas do território. Hospitais, escolas, redes de energia e abastecimento de água foram destruídos ou estão fora de funcionamento. A ofensiva também forçou o deslocamento em massa de centenas de milhares de civis, que agora vivem em condições precárias, com acesso limitado a alimentos, medicamentos e abrigo.

