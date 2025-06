Ataque destrói US$ 90 mi em cripto de maior corretora do Irã; grupo pró-Israel declara autoria

© Reuters

(FOLHAPRESS) - A maior corretora de criptomoedas do Irã, Nobitex, anunciou na quarta-feira (18) que foi alvo de um ataque cibernético, e a organização hacktivista pró-Israel Predatory Sparrow reclamou a autoria da ação.

Registros públicos mostram o desvio de bitcoin, ethereum, solana e outras criptomoedas, somando um prejuízo de ao menos US$ 90 milhões (R$ 494 milhões).

A Nobitex, que tinha mais de US$ 1,7 bilhão em criptoativos sob custódia, afirmou que esvaziou as próprias carteiras para proteger as posses de seus clientes. "Não há motivo para preocupação em relação ao saldo das contas individuais", declarou a empresa.

A empresa vítima do ataque também negou manter elos com o regime do aiatolá Ali Khamenei. "Prova disso é que, nos últimos oito meses, o nosso sistema bancário está sob bloqueio estatal sem qualquer meio de resolver a questão", afirmou.

A corretora iraniana tem mais de 10 milhões de clientes, de acordo com uma versão arquivada do site da empresa, que agora está fora do ar. Regime, empresas e cidadãos iranianos recorrem a criptoativos para escapar das restrições impostas pelos Estados Unidos.

Como as sanções americanas incluem bloqueio ao sistema financeiro internacional, as criptomoedas são uma das alternativas para fazer ou receber remessas de iranianos refugiados no exterior.

A empresa especializada no rastreio de criptoativos Chainalysis diz que os recursos foram "queimados", já que tiveram destino a endereços inacessíveis. A escolha de destruir o dinheiro aumenta as chances de uma ação política em vez de uma iniciativa visando lucro.

Em publicação no X (ex-Twitter), o grupo pró-Israel Predatory Sparrow acusou a Nobitex de "estar no coração dos esforços do regime iraniano para financiar o terrorismo pelo mundo, além de ser uma das ferramentas preferidas do regime para violação de bloqueios".

"A Nobitex nem mesmo finge cumprir as restrições. Na verdade, ela instrui publicamente os usuários sobre como usar sua infraestrutura para contornar as sanções", acrescentou a organização hacktivista.

Na terça-feira (17), o Predatory Sparrow também declarou autoria de um ataque ao banco iraniano Sepah, que interrompeu o funcionamento de caixas-eletrônicos em todo o território persa.

Os ataques virtuais foram anunciados, enquanto Irã e Israel trocam salvos de mísseis, com vítimas civis de ambos os lados.

Não existem registros públicos da identidade dos membros do Predatory Sparrow, que veio a público pela primeira vez em 2021 e tem um histórico de atuação alinhado aos interesses do governo de Israel e de ataques a organizações iranianas.

O ataque a Nobitex não exerceu influência relevante sobre o preço das principais criptomoedas, que continuou flutuando sem grandes quedas ou altas.

De acordo com Rocelo Lopes, fundador da empresa de pagamentos com criptomoedas SmartPay, essa estabilidade é explicada pela queima dos saldos desviados da Nobitex. "Não houve uma tentativa de liquidar esses valores ou de colocá-los em um banco", afirmou.

