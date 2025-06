Estudante chinês é condenado a 24 anos de prisão por estupro

© Metropolitan Police/Handout via REUTERS

Um estudante chinês de doutorado, considerado culpado de drogar e estuprar dez mulheres no Reino Unido e na China, foi condenado à prisão perpétua, com um tempo mínimo de 24 anos de reclusão, por um tribunal em Londres.

Zhenhao Zou, de 28 anos, que morava no sul de Londres, utilizava plataformas online e aplicativos de namoro para conhecer mulheres, convidando-as para sua casa sob o pretexto de beberem algo ou estudarem juntos. Em seguida, ele as drogava.

Zou então começava a se filmar estuprando e abusando sexualmente das vítimas enquanto elas estavam inconscientes. Depois, o estudante ainda ficava com joias e até roupas das mulheres.

Ele escondia câmeras ou seu celular para registrar os ataques, armazenando os vídeos posteriormente.

De acordo com a Sky News, a juíza responsável pelo caso afirmou que Zou era “muito inteligente” e que usava “uma máscara encantadora” para esconder que, na verdade, era um “predador sexual”.

Ela acrescentou ainda que Zou “planejou e executou uma campanha de estupros”, causando “efeitos devastadores e de longo prazo” nas vítimas, tratando-as como “peças de um jogo elaborado”, de forma “insensível” e como “brinquedos sexuais”.

A juíza também observou que o estudante demonstrava “interesse sexual ligado ao poder e controle sobre as mulheres” e que “não compreende o significado de consentimento”.

Durante a audiência de sentença, foram lidos os depoimentos de três vítimas. Uma delas relatou que os abusos ocorreram em 2021, enquanto estava “inconsciente” após ter bebido com amigos por quatro ou cinco horas em Chinatown.

“Aquele momento vai ficar na minha memória para sempre. Como consequência, hoje sofro tanto psicologicamente quanto fisicamente. As lembranças me causam enxaquecas e dores nas áreas onde ele me violentou. Sinto vontade de me lavar o tempo todo. Até hoje, tenho dificuldade em confiar em alguém. Evito novas amizades porque ainda estou presa ao que ele me fez”, contou.

A segunda vítima relatou que foi estuprada enquanto estava “bêbada e inconsciente” no apartamento de Zou, em maio de 2023:

“Quando fecho os olhos, revivo o momento”, disse.

A terceira vítima foi abusada em um local desconhecido, na China. Ela relatou que, ao ver o rosto de Zou nas notícias, “o corpo tremeu” e voltou a sofrer com “insônia e ansiedade”.

As autoridades encontraram cerca de 1.300 vídeos, e o caso é considerado um dos maiores já enfrentados pela equipe digital da Polícia Metropolitana de Londres.

O júri teve que assistir a várias horas de gravações. Por serem vídeos extremamente gráficos, os jurados foram dispensados de participar de júris por 20 anos.

Embora Zhenhao Zou tenha sido condenado por 11 estupros contra 10 mulheres, a polícia acredita que o número real de vítimas possa ser muito maior — possivelmente chegando a 50 mulheres — o que o tornaria um dos piores agressores sexuais da história do Reino Unido.

Segundo o The Guardian, em março, Zou estuprou três mulheres em Londres e sete na China, entre 2019 e 2024.

Nos vídeos, as vítimas aparecem inconscientes ou dopadas com substâncias químicas, e a maioria delas ainda não foi identificada. Em algumas gravações, Zou ignora pedidos das vítimas para que ele parasse com os ataques.

As gravações foram provas cruciais durante o julgamento.

Durante o processo, o réu se gabou de ter “cinco novas parceiras sexuais por mês” e admitiu ser um consumidor frequente de pornografia extrema.

Zou negou as 35 acusações apresentadas, mas foi condenado não apenas pelos estupros, como também por posse de pornografia extrema — incluindo vídeos de mulheres sendo estupradas inconscientes —, uso de substâncias para abuso sexual e por uma acusação de cárcere privado.

