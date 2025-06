Kremlin afirma que matar 'ayatollah' e mudar regime seria "inaceitável"

© Ulf Mauder/picture alliance via Getty Images

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que uma mudança de regime no Irã é “inaceitável” e que o assassinato do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, equivaleria a “abrir a Caixa de Pandora”.

Em entrevista à Sky News, direto de São Petersburgo, na Rússia, Peskov afirmou que a situação no Oriente Médio “é extremamente tensa e perigosa, não apenas para a região, mas para o mundo inteiro”.

Após o ex-presidente norte-americano Donald Trump afirmar que decidirá, nas próximas duas semanas, se os Estados Unidos vão se envolver diretamente na guerra entre Irã e Israel, o porta-voz do governo russo avaliou que “um aumento no número de participantes no conflito é potencialmente ainda mais perigoso” e que isso “só levará a mais um ciclo de confronto e escalada da tensão na região”.

Questionado sobre outras declarações de Trump, que afirmou que Estados Unidos e Israel não pretendem assassinar Khamenei “por enquanto”, Peskov considerou que qualquer mudança no regime iraniano seria “inimaginável”.

“Isso deveria ser inaceitável. Só de falar sobre isso já deveria ser inaceitável para todos”, declarou. “Isso provocaria o surgimento de sentimentos extremistas dentro do Irã, e aqueles que estão discutindo essa possibilidade precisam ter isso em mente. Estariam abrindo a Caixa de Pandora”.

Na quinta-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, também afirmou que não quer sequer considerar a possibilidade de assassinato do líder supremo iraniano.

“Não quero nem falar sobre essa hipótese. Ouvi esses rumores, mas não vou comentar”, disse Putin durante um encontro com representantes de agências internacionais de notícias, no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Ele também se ofereceu como mediador para alcançar um cessar-fogo entre Irã e Israel.

Em resposta, Donald Trump afirmou que Putin deveria “mediar o próprio conflito” primeiro, referindo-se à guerra entre Rússia e Ucrânia.

“Ele se ofereceu para ajudar como mediador, e eu disse: ‘Me faz um favor, resolva o seu [conflito] primeiro. Vamos mediar a Rússia primeiro, ok?’”, contou Trump a jornalistas na Casa Branca, segundo a agência France-Presse (AFP). “Eu disse: ‘Vladimir, vamos mediar o caso da Rússia primeiro, depois você se preocupa com o resto’”.

Vale lembrar que a Força Aérea de Israel iniciou bombardeios ao Irã na madrugada da última sexta-feira, alegando que Teerã estaria avançando em seu programa nuclear e representando uma ameaça com o possível desenvolvimento de mísseis balísticos.

O Irã, por sua vez, nega ter desenvolvido armas nucleares e afirma que tem o direito de enriquecer urânio para fins civis, como parte de seu programa nuclear. Em retaliação aos ataques israelenses, Teerã lançou mísseis e drones contra diversas cidades de Israel.

Os números oficiais de mortos, incluindo civis, nos primeiros dias do conflito não foram atualizados por ambos os lados, assim como não há confirmação clara sobre quais alvos militares foram atingidos.

Leia Também: Estudante chinês é condenado a 24 anos de prisão por estupro