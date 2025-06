Irã diz que não haverá negociações nucleares sob fogo israelense

© Getty

O Irã disse nesta sexta-feira (20) que não discutirá o futuro de seu programa nuclear enquanto estiver sob ataque de Israel, ao passo que a Europa tentava persuadir Teerã a voltar às negociações e os Estados Unidos consideravam a possibilidade de se envolver no conflito.

Uma semana depois de começar a atacar o Irã, os militares de Israel disseram que realizaram novos ataques a dezenas de alvos militares durante a noite, incluindo locais de produção de mísseis e uma organização de pesquisa envolvida no desenvolvimento de armas nucleares em Teerã.

O Irã lançou pelo menos uma nova barragem de mísseis na madrugada desta sexta-feira, atingindo apartamentos residenciais, prédios de escritórios e instalações industriais na cidade de Beersheba, no sul de Israel.

A Casa Branca disse na quinta-feira (19) que o presidente Donald Trump decidiria "se vai ou não vai" envolver os EUA no conflito nas próximas duas semanas, citando a possibilidade de negociações envolvendo o Irã em um futuro próximo.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse nesta sexta-feira que não há espaço para negociações com a superpotência aliada de Israel, os Estados Unidos, "até que a agressão israelense pare".

Mas ele deverá se reunir com os ministros das Relações Exteriores da Europa em Genebra no final desta sexta-feira para conversações nas quais a Europa espera estabelecer um caminho de volta à diplomacia sobre o programa nuclear do Irã.

Dois diplomatas disseram, antes da reunião envolvendo França, Reino Unido, Alemanha e a chefe de política externa da União Europeia, que Araqchi seria informado de que os EUA ainda estão abertos a conversações diretas. As expectativas de um avanço são baixas, segundo os diplomatas.

Israel começou a atacar o Irã na última sexta-feira, dizendo que seu inimigo de longa data estava prestes a desenvolver armas nucleares. O Irã, que afirma que seu programa nuclear é apenas para fins pacíficos, retaliou com ataques de mísseis e drones contra Israel.

Acredita-se amplamente que Israel tenha armas nucleares, embora o país não negue nem confirme.

Os ataques aéreos israelenses mataram 639 pessoas no Irã, de acordo com a Human Rights Activists News Agency, uma organização de direitos humanos com sede nos EUA que acompanha o Irã. Entre os mortos estão membros do alto escalão das Forças Armadas e cientistas nucleares.

Israel disse que, pelo menos, duas dúzias de civis israelenses foram mortos em ataques com mísseis iranianos.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente o número de mortos de nenhum dos lados. Os detalhes das vítimas dos últimos ataques não foram conhecidos imediatamente.

Civis Mortos

Ambos os lados afirmam que estão atacando alvos militares e relacionados à defesa, mas civis também foram pegos no fogo cruzado e cada lado acusou o outro de atingir hospitais.

Um site de notícias iraniano disse que um drone havia atingido um apartamento em um prédio residencial no centro de Teerã na sexta-feira, mas não deu detalhes.

Os ataques de Israel às instalações nucleares do Irã até agora representam apenas riscos limitados de contaminação, segundo especialistas. Mas eles alertam que qualquer ataque à usina nuclear de Bushehr poderia causar um desastre nuclear.

Israel afirma que está determinado a destruir as capacidades nucleares do Irã, mas que deseja evitar qualquer desastre nuclear em uma região habitada por dezenas de milhões de pessoas e que produz grande parte do petróleo do mundo.

A reunião em Genebra estava prevista para começar na tarde de sexta-feira. A cidade suíça foi onde um acordo inicial foi firmado em 2013 para restringir o programa nuclear do Irã em troca do levantamento das sanções. Um acordo abrangente foi firmado em 2015.

Trump retirou os EUA do acordo em 2018. Uma nova série de negociações entre o Irã e os EUA entrou em colapso quando Israel lançou o que chamou de Operação Leão Ascendente contra as instalações nucleares e as capacidades balísticas do Irã em 12 de junho.

Trump tem alternado entre ameaçar Teerã e instar o país a retomar as negociações nucleares. Seu enviado especial para a região, Steve Witkoff, conversou com Araqchi várias vezes desde a semana passada, segundo fontes.

O Oriente Médio tem estado no limite desde que o grupo militante palestino Hamas o atacou Israel em outubro de 2023, desencadeando a guerra de Gaza, e Israel tem lutado em várias frentes contra os aliados regionais do Irã.

Autoridades ocidentais e regionais dizem que Israel está tentando destruir o governo do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse na quinta-feira que "a queda do regime... pode ser um resultado, mas cabe ao povo iraniano lutar por sua liberdade".

Os grupos de oposição iranianos acham que seu tempo pode estar próximo, mas os ativistas envolvidos em protestos anteriores dizem que não estão dispostos a desencadear uma agitação em massa com sua nação sob ataque, e as autoridades iranianas têm reprimido duramente a dissidência.

"Como as pessoas podem sair às ruas? Em circunstâncias tão horríveis, as pessoas estão concentradas apenas em salvar a si mesmas, suas famílias, seus compatriotas e até mesmo seus animais de estimação", disse Atena Daemi, uma importante ativista que passou seis anos na prisão antes de deixar o Irã.

