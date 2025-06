Guarda nacional "continua necessária" em LA: "Situação pode se degradar"

© Lusa

A onda de detenções de imigrantes ilegais, que provocou protestos públicos violentos no início de junho, continua, mas a cidade não registra grandes manifestações desde o último fim de semana.

Embora em sua maioria pacíficas, as manifestações degeneraram algumas vezes em violência e confrontos com a polícia em uma pequena parte de Los Angeles. Donald Trump então destacou 4.000 soldados da Guarda Nacional da Califórnia e 700 fuzileiros navais.

“Infelizmente, os soldados da Guarda Nacional e os fuzileiros navais ainda são necessários neste cenário atual, porque tememos que a situação possa voltar a se agravar”, afirmou Vance, durante uma visita ao centro de comando militar no local.

O vice-presidente comemorou a decisão de um tribunal federal de apelações, que validou no dia anterior o envio da Guarda Nacional. Segundo ele, a decisão mostra que o envio das tropas “foi totalmente legítimo e apropriado”.

Donald Trump “vai repetir a medida, se for necessário”, alertou. A declaração está inserida no contexto das novas operações anti-imigração lançadas pela administração norte-americana em outras cidades governadas por democratas, como Chicago e Nova York.

O envio da Guarda Nacional sem a aprovação do governador do estado — que é a autoridade máxima sobre essa força de reserva — é algo sem precedentes desde 1965, nos Estados Unidos.

No local, esses soldados estão sendo utilizados para proteger edifícios federais, assim como agentes do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos EUA).

A prefeita democrata de Los Angeles, Karen Bass, e o governador da Califórnia, Gavin Newsom — também democrata — condenaram a ação, classificando-a como uma medida extrema e injustificada, que “cria uma crise”.

Ambos já haviam condenado repetidamente a violência e afirmado que as forças policiais locais são suficientes para lidar com a situação: o Departamento de Polícia de Los Angeles deteve cerca de 600 pessoas desde o início dos protestos, e na última terça-feira, o promotor da cidade anunciou as primeiras acusações contra cerca de trinta indivíduos.

Nesta sexta-feira, Vance acusou a prefeita e o governador de “encorajarem agitadores de extrema-esquerda” e de “facilitarem a violência e os motins” na cidade.

O vice-presidente também se referiu à Califórnia como um “estado santuário” para imigrantes e criticou a suposta falta de cooperação entre as forças policiais locais e os agentes do ICE.

“Tratando Los Angeles como uma cidade-santuário, Gavin Newsom e Karen Bass, de certa forma, deram sinal verde para caçar os agentes federais de imigração”, acusou JD Vance.

Donald Trump fez da luta contra a imigração sua principal prioridade desde que retornou ao poder, e prometeu deportar milhões de imigrantes ilegais. No entanto, ele tem enfrentado forte oposição política e judicial de vários estados democratas, além de resistência de setores da economia que dependem fortemente da mão de obra imigrante.

Na semana passada, Trump admitiu que uma política de imigração “muito agressiva” está afetando setores como agricultura, hotelaria e entretenimento, e anunciou que haverá “ajustes”, embora sem dar detalhes.

Nesta sexta-feira, ao se referir aos agricultores da Califórnia, o presidente disse que não quer ver as fazendas “quebrando” e que o governo estuda formas de responsabilizar os produtores pelos trabalhadores que decidirem manter.

