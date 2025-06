Fisiculturista 'Mulher-Hulk' é morta a marteladas pelo marido na Espanha

© Reprodução / Redes Sociais

A fisiculturista colombiana Zunilda Hoyos Mendez, conhecida como "mulher Hulk", foi morta pelo marido, Jarrod Gelling, durante uma viagem à Espanha. O casal estava hospedado em uma casa alugada em Málaga, no sul do país, quando o crime ocorreu. Zunilda, de 43 anos, foi espancada até a morte com golpes de martelo. Jarrod foi encontrado morto no banheiro, com ferimentos de faca que, segundo a polícia, foram autoinfligidos.

A Polícia Nacional Espanhola classificou o caso como homicídio seguido de suicídio. “O corpo dela apresentava sinais evidentes de violência, e os sinais do homem indicavam uma morte por suicídio, algo que uma autópsia terá que confirmar”, afirmou a instituição.

Histórico de violência e planejamento de separação

Zunilda, que também era conhecida como Amy, havia relatado episódios de violência doméstica por parte de Jarrod no último ano. De acordo com familiares, a fisiculturista planejava se divorciar após a viagem à Espanha, que incluía uma competição de fisiculturismo em Portugal.

“Ela estava sofrendo abusos e queria o divórcio”, disse a família da vítima ao jornal espanhol Sur. Uma sobrinha de Zunilda detalhou que a viagem era uma espécie de "despedida". “Para minha tia, foi a última viagem com ele. Ela havia tomado a decisão de se divorciar dele por causa do comportamento agressivo. Eles já haviam terminado uma vez, mas voltaram a ficar juntos para tentar resolver as coisas, embora os maus-tratos continuassem”, explicou.

O casal, que passava boa parte do ano em Dubai, viajou para Málaga após Jarrod ter passado por uma cirurgia no joelho. A fisiculturista estava acompanhando o marido durante o período de recuperação e pretendia competir antes de retornar à Colômbia para oficializar a separação.

Detalhes do crime

A família perdeu contato com Zunilda no sábado, dias antes de a polícia encontrar os corpos. Segundo o jornal britânico The Sun, o corpo da fisiculturista apresentava múltiplos ferimentos causados por um martelo, enquanto Jarrod foi encontrado com facadas no banheiro.

O casal alugava a casa para passar férias, mas a relação já estava marcada por conflitos. Jarrod, que tinha dupla cidadania colombiana e americana, tornou-se cada vez mais agressivo no último ano, de acordo com parentes da vítima.

Carreira no fisiculturismo e nas redes sociais

Além de ser uma figura conhecida no fisiculturismo, Zunilda também produzia conteúdo para o site de assinaturas OnlyFans, onde tinha mais de 100 mil seguidores. A fisiculturista era admirada pela determinação no esporte e pelo trabalho nas redes sociais.

Autoridades espanholas continuam investigando os detalhes do crime, enquanto amigos e familiares prestam homenagens à atleta.

Leia Também: Rebel Wilson e o acidente no filme 'Bride Hard' que exigiu cirurgia