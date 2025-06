Brasileira cai durante trilha em vulcão na Indonésia

© Reprodução

A publicitária brasileira Juliana Marins, de 26 anos, sofreu uma queda durante uma trilha guiada no Monte Rinjani, localizado na ilha de Lombok, Indonésia. O acidente aconteceu por volta das 19h (horário de Brasília), equivalente às 5h no horário local. Segundo a família, Juliana está consciente e apresenta possíveis escoriações, mas permanece isolada no local do acidente enquanto aguarda resgate especializado.

Os primeiros socorristas chegaram à região por volta das 4h30 (horário local), mas não conseguiram alcançar Juliana. Montanhistas especializados estão a caminho, mas ainda precisam de cerca de três horas para chegar ao ponto crítico, segundo informações da embaixada brasileira em Jacarta.

Juliana está viajando pela Ásia desde fevereiro, visitando países como Filipinas, Tailândia e Vietnã. A família foi informada sobre o acidente por turistas espanhóis que também participavam da trilha. Eles localizaram amigos de Juliana por meio de uma rede social, iniciando a comunicação com fotos e vídeos para confirmar a identidade da vítima. A embaixada brasileira declarou estar acompanhando o caso de perto, mantendo contato com os familiares e prestando assistência às operações de resgate.

Leia Também: Israel diz ter matado comandante veterano do Irã em ataque aéreo