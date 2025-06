Suposto espião iraniano é preso acusado de planejar ataque terrorista

© Getty Images

Um homem suspeito de ter vínculos com a Guarda Revolucionária do Irã foi preso em Chipre sob a acusação de planejar um ataque terrorista contra uma base militar britânica. Segundo informações da imprensa local, ele estaria se passando por um turista britânico enquanto monitorava a Base da RAF (Força Aérea Britânica) em Akrotiri.

De acordo com o jornal cipriota Phileleftheros, o suspeito foi detido após informações de inteligência apontarem um ataque iminente. A operação de segurança incluiu a prisão de mais duas pessoas no Reino Unido, ligadas ao mesmo caso. A base de Akrotiri, que é utilizada em operações aéreas no Oriente Médio e abriga a 84ª Esquadra da RAF, estava sendo monitorada pelo suspeito desde abril, assim como a Base Aérea Andreas Papandreou, de Chipre.

O homem foi encontrado em Zakaki, um subúrbio de Limassol, na costa do país. Durante a prisão, autoridades confiscaram três celulares, câmeras de longo alcance, tripés, anotações e computadores. A polícia afirmou que ele foi acusado de crimes relacionados ao terrorismo e espionagem, mas detalhes adicionais não serão divulgados por questões de segurança nacional.

O caso ocorre em meio a crescentes tensões na região, com Chipre sendo um ponto estratégico próximo ao Oriente Médio.

Leia Também: Brasileira cai durante trilha em vulcão na Indonésia