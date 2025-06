Irã considera "opções": "Eventos desta manhã terão consequências"

© TATYANA MAKEYEVA/POOL/AFP via Getty Images

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que os “acontecimentos desta manhã terão consequências eternas”, em resposta ao ataque realizado pelos Estados Unidos contra três instalações nucleares iranianas.

"Os Estados Unidos, membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, cometeram uma grave violação da Carta da ONU, do direito internacional e do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) ao atacarem as instalações nucleares pacíficas do Irã", escreveu Araghchi na rede social X (antigo Twitter).

O ministro classificou os eventos como "ultrajantes" e reforçou que "terão consequências eternas".

"Todos e cada um dos membros da ONU devem estar alarmados com esse comportamento extremamente perigoso, ilegal e criminoso. De acordo com a Carta das Nações Unidas e suas disposições sobre autodefesa legítima, o Irã se reserva o direito de tomar todas as medidas necessárias para proteger sua soberania, seus interesses e seu povo", concluiu.

Enquanto isso, a Missão Permanente da República Islâmica do Irã junto à ONU anunciou o envio de “uma carta urgente” ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, à meia-noite (4h da manhã em Lisboa), condenando veementemente o ataque ilegal e imprudente dos Estados Unidos às instalações nucleares iranianas.

"Os Estados Unidos e o regime sionista sanguinário de Israel devem ser plenamente responsabilizados por essas flagrantes violações do direito internacional e precisam enfrentar graves consequências", diz a publicação feita também na rede X.

A carta, além de denunciar a ofensiva americana, solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, com o objetivo de "discutir esse ato claro e ilegal de agressão, condená-lo com a maior veemência possível e tomar todas as medidas cabíveis, conforme estabelecido pela Carta da ONU, para garantir que os responsáveis por crimes tão hediondos sejam responsabilizados e não fiquem impunes."

Vale lembrar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que as principais instalações nucleares iranianas — Fordo, Natanz e Isfahan — foram “completamente destruídas” por ataques conduzidos pela força aérea americana, marcando a entrada direta dos EUA no conflito após nove dias de ofensiva israelense contra o Irã.

Trump, que classificou o Irã como o "valentão do Oriente Médio", alertou que Teerã agora precisa escolher entre “paz ou tragédia”. Caso contrário, “os próximos ataques serão ainda maiores e muito mais fáceis”, garantiu.

Apesar da confirmação dos bombardeios às instalações nucleares de Fordo, Isfahan e Natanz, a agência nuclear iraniana afirmou que o programa nuclear do país seguirá adiante.

"A Organização de Energia Atômica do Irã assegura à grande nação iraniana que, apesar das conspirações malignas dos inimigos, com o empenho de milhares de cientistas e especialistas revolucionários e dedicados, não permitirá que o desenvolvimento dessa indústria nacional — fruto do sangue dos mártires nucleares — seja interrompido", declarou a agência, segundo a estatal iraniana IRNA.

