Após ataque dos EUA, Irã lança nova onda de mísseis contra Israel

O Exército de Israel informou que o Irã lançou cerca de 20 mísseis em direção ao centro e norte do território israelense na manhã deste domingo (22). O ataque ocorreu após os Estados Unidos bombardearem instalações nucleares em Teerã, conforme anunciado pelo presidente Donald Trump na noite anterior.

Sirenes de alerta foram acionadas em Tel Aviv e em outras cidades, enquanto equipes de emergência foram mobilizadas para as áreas atingidas. Segundo o serviço de emergência israelense Magen David Adom, pelo menos 16 pessoas ficaram feridas, e edifícios no centro de Israel desabaram com o impacto dos mísseis.

Resposta de emergência

As Forças de Defesa de Israel (FDI) relataram que os mísseis atingiram pelo menos dez locais, causando danos em áreas residenciais e comerciais. Equipes médicas foram enviadas para socorrer as vítimas, enquanto autoridades pediram que a população permanecesse em abrigos.

"O Magen David Adom está em alerta máximo, atendendo às vítimas e transportando feridos para hospitais na região", informou o serviço de emergência em comunicado.

Contexto do ataque

Os disparos iranianos ocorrem menos de 24 horas após o presidente Donald Trump confirmar que os Estados Unidos atacaram instalações nucleares no Irã, incluindo Fordow, Natanz e Esfahan. A ofensiva americana foi descrita como uma resposta ao aumento das tensões entre Israel e Irã, que já haviam realizado bombardeios mútuos na última semana.

Analistas apontam que o ataque iraniano é uma retaliação direta aos bombardeios dos EUA, ampliando ainda mais a escalada do conflito na região.

Escalada de tensões

Israel mantém alta vigilância em suas fronteiras, enquanto o Irã já sinalizou que considera cidadãos e militares americanos no Oriente Médio como alvos legítimos.

As autoridades israelenses ainda não se pronunciaram sobre possíveis ações retaliatórias, mas afirmaram que estão "preparadas para responder a qualquer ameaça à segurança do país".

