EUA entram na guerra: ONU fala em 'consequências catastróficas'

"Essa perigosa escalada em uma região já em crise é uma ameaça direta à paz e à segurança internacionais", afirmou António Guterres em uma declaração urgente, feita no mesmo momento em que Donald Trump justificava, em um discurso à nação, a necessidade do ataque realizado poucas horas antes a três instalações nucleares iranianas.

“Nesse momento tão delicado, é fundamental evitar uma espiral de caos”, destacou Guterres, que alertou para o "risco crescente de que esse conflito saia rapidamente do controle, com consequências catastróficas para os civis, para a região do Oriente Médio e para o mundo".

Uma das instalações nucleares atingidas, a de Fordo — que, segundo especialistas, tem capacidade de enriquecimento de urânio a 60% —, fica localizada a cerca de 100 quilômetros ao sul de Teerã.

Ainda não há informações sobre os impactos dos ataques, nem sobre eventuais repercussões para a população da área metropolitana da capital iraniana, que reúne cerca de 14 milhões de pessoas.

Menos de uma semana antes, no dia 16, o presidente dos Estados Unidos já havia aconselhado os moradores de Teerã a deixarem a cidade “imediatamente”.

António Guterres fez um apelo a todos os Estados-membros da ONU para que colaborem no sentido de reduzir a escalada do conflito e “cumpram suas obrigações conforme a Carta da ONU e outras normas do direito internacional”, sem dar mais detalhes.

De acordo com a agência Efe, fontes da presidência do Conselho de Segurança relataram que houve movimentações diplomáticas na noite de sábado para tentar forçar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança ainda hoje. No entanto, é improvável que o Conselho aprove uma reunião ou até mesmo uma declaração conjunta, devido ao direito de veto dos Estados Unidos em qualquer votação no órgão.

No sábado, em discurso à nação, Donald Trump advertiu o Irã: “Se a paz não for alcançada em breve”, após o ataque às instalações do principal programa nuclear iraniano, “as forças norte-americanas irão atrás de outros alvos, com precisão, velocidade e habilidade”.

