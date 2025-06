"Irresponsável": Rússia condena EUA e alerta para "escalada perigosa"

© GAVRIIL GRIGOROV/POOL/AFP via Getty Images

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia condenou "veementemente" os ataques realizados pelos Estados Unidos contra o Irã, alertando para o início de uma "escalada perigosa que pode comprometer ainda mais a segurança regional e global".

"A Rússia condena veementemente os ataques dos Estados Unidos na madrugada de 22 de junho contra diversas instalações nucleares no Irã, realizados após os ataques israelenses contra a República Islâmica. A decisão irresponsável de atacar com mísseis e bombas o território de um Estado soberano, independentemente dos argumentos apresentados, representa uma violação flagrante do direito internacional, da Carta das Nações Unidas e das resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que já haviam classificado tais ações como inadmissíveis", afirmou o ministério em comunicado.

O governo russo destacou ainda que "as consequências dessa ação, incluindo possíveis efeitos radiológicos, ainda não foram totalmente avaliadas", mas advertiu que "já é evidente que uma perigosa escalada foi iniciada, colocando em risco a segurança da região e do mundo".

"O risco de um conflito no Oriente Médio — região já afetada por várias crises — aumentou significativamente. É particularmente preocupante o dano causado às instalações nucleares iranianas, que afeta diretamente o regime global de não proliferação baseado no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP). Esses ataques minaram gravemente a autoridade do TNP e o sistema de verificação e monitoramento da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que é parte central desse tratado", afirmou o comunicado.

A Rússia disse esperar uma "resposta profissional e honesta por parte da liderança da AIEA o mais breve possível, sem simplificações nem tentativas de neutralidade política".

"É necessário que o diretor-geral da AIEA apresente um relatório objetivo para ser discutido em uma sessão especial da Agência, prevista para acontecer em breve", completou o ministério.

Por fim, o comunicado conclui:

"Naturalmente, o Conselho de Segurança da ONU também precisa reagir. As ações provocadoras dos Estados Unidos e de Israel devem ser rejeitadas coletivamente. Apelamos pelo fim das agressões e pelo fortalecimento dos esforços para que a situação seja resolvida por meios políticos e diplomáticos."

Também neste domingo, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, anunciou que viajará a Moscou para se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, na manhã de segunda-feira. Ele descreveu a Rússia como um "amigo do Irã".

"Mesmo nos últimos dois ou três meses, enquanto negociávamos com os Estados Unidos, sempre mantivemos nossos amigos russos informados sobre as últimas ofertas e qualquer progresso ou impasse nas conversas", afirmou Araghchi, em entrevista coletiva após os ataques dos EUA às três instalações nucleares iranianas.

Leia Também: EUA entram na guerra: ONU fala em 'consequências catastróficas'