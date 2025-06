Jornalistas abandonam transmissão ao vivo durante ataques em Israel

© X/

Uma equipe da CNN Internacional precisou interromper uma transmissão ao vivo diretamente de Tel Aviv, Israel, durante a madrugada desta segunda-feira (horário local), após o acionamento de sirenes de alerta de ataque aéreo. O grupo estava cobrindo os desdobramentos do conflito entre Israel e Irã, que ganhou novos contornos no fim de semana com a entrada dos Estados Unidos.

O âncora Anderson Cooper conversava com a correspondente internacional Clarissa Ward e com o repórter em Jerusalém, Jeremy Diamond, quando as sirenes começaram a soar, indicando a possibilidade de ataque de mísseis iranianos contra diversas cidades israelenses.

Cooper informou aos telespectadores que todos os celulares da equipe haviam recebido alertas oficiais. "Esses são os alertas que aparecem em todos os nossos celulares quando estamos em Israel. É um aviso de dez minutos sobre a chegada de mísseis ou de algo vindo do Irã", explicou.

Clarissa Ward também alertou: "Devo informar que estamos agora ouvindo as sirenes".

Durante a transmissão, os jornalistas hesitaram sobre os próximos passos, até que Clarissa perguntou: “Devemos descer [para os abrigos] ou você quer terminar [a transmissão]?”

Anderson Cooper respondeu: “Acho que o melhor é descermos”, esboçando um riso nervoso. Pouco depois, a transmissão foi encerrada para que os profissionais buscassem abrigo com segurança.

Assista ao momento, a seguir:

Anderson Cooper's phone alert goes off while CNN is broadcasting live — it's a 10 minute warning of incoming missiles. pic.twitter.com/jCa9Rh54oN — Blue Georgia (@BlueATLGeorgia) June 23, 2025

Segundo relatos da agência France Presse, as sirenes de alerta também soaram em Jerusalém e explosões puderam ser ouvidas na região.

Esses novos ataques ocorrem após os Estados Unidos bombardearem, no sábado (14), três das principais instalações nucleares do Irã, em resposta à escalada do confronto entre Teerã e Tel Aviv.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que os ataques "terão consequências eternas" e declarou que o país considera “todas as opções para defender sua soberania, seus interesses e seu povo”.

Já Ali Shamkhani, conselheiro do líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, declarou na rede social X (antigo Twitter) que o Irã ainda possui reservas estratégicas relacionadas ao programa nuclear. “Mesmo que as instalações nucleares sejam destruídas, o jogo ainda não acabou. Os materiais enriquecidos, o conhecimento técnico local e a vontade política permanecem”, afirmou.

