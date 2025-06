"O inimigo cometeu um grande erro", diz líder supremo do Irã

© Getty Images

O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, afirmou neste domingo (23), sem citar os Estados Unidos, que "o inimigo sionista cometeu um grande erro" e "deve ser punido". Foi o primeiro pronunciamento do líder supremo do Irã desde o ataque norte-americano a três instalações nucleares iranianas.

"O inimigo sionista cometeu um grande erro, cometeu um grande crime; deve ser punido — e está sendo punido. Está sendo punido neste exato momento", publicou Khamenei em sua conta na rede social X.

Ataque a instalações nucleares

O Presidente norte-americano, Donald Trump, confirmou este sábado (21) que as forças armadas dos Estados Unidos atacaram três centros nucleares no Irã, incluindo Fordo, juntando-se diretamente ao esforço de Israel para decapitar o programa nuclear do país.

Concluímos com sucesso nosso ataque às três instalações nucleares no Irã, incluindo Fordo, Natanz e Esfahan", declarou Trump em uma publicação nas redes sociais.

"Todos os aviões já deixaram o espaço aéreo iraniano. Uma carga completa de BOMBAS foi lançada no principal alvo, Fordo. Todas as aeronaves estão a caminho de casa em segurança", acrescentou.

O Irã prometeu retaliar qualquer ataque dos Estados Unidos, caso o país decidisse se juntar às ofensivas israelenses.

A decisão de envolver diretamente os EUA acontece no nono dia de ataques de Israel ao Irã, em uma tentativa de desmantelar sistematicamente as defesas aéreas e as capacidades ofensivas de mísseis iranianos, além de danificar diversas instalações de enriquecimento nuclear.



Autoridades americanas e israelenses afirmaram que os bombardeiros "stealth" norte-americanos B-2, equipados com uma bomba de mais de 10 toneladas — que apenas essas aeronaves são capazes de transportar —, representavam a melhor chance de destruir locais altamente fortificados relacionados ao programa nuclear iraniano. Esses locais estão enterrados no subsolo, como é o caso da usina nuclear de Fordo, localizada a menos de 100 quilômetros ao sul de Teerã, onde acredita-se que esteja ocorrendo o enriquecimento de urânio acima dos 60%.

