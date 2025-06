Baterista sofre ataque cardíaco em show e é ressuscitado 4 vezes no palco

© Reprodução

Lionel Duke, baterista e percussionista da banda The Christians, sofreu um infarto enquanto se apresentava na noite deste domingo (22) em Liverpool, na Inglaterra. O incidente ocorreu durante um show no Liverpool Pier Head e exigiu a interrupção imediata da performance.

De acordo com o jornal Liverpool Echo, o vocalista Garry Christian percebeu que algo estava errado com Duke e rapidamente pediu socorro aos paramédicos. A empresária da banda, Emma Bridget, confirmou que o músico sofreu uma parada cardíaca no palco.

Atendimento de emergência

Segundo relatos compartilhados na rede social X, Lionel Duke precisou ser ressuscitado quatro vezes antes de ser levado às pressas para a emergência de um hospital nas proximidades. Bridget ressaltou que, apesar da gravidade do incidente, o baterista está vivo e recebendo os cuidados necessários.

Continuação do evento

Após a suspensão do show dos The Christians, a programação do evento foi retomada com a apresentação de Sting, ex-integrante da banda The Police e principal atração da noite. O cantor fez questão de afirmar que a decisão de seguir com o espetáculo foi tomada com o aval da banda de Lionel Duke.

Sobre The Christians

Fundada em 1985 em Liverpool, a banda The Christians mistura elementos de pop, soul e rock. Seu álbum de estreia, The Christians (1987), alcançou o segundo lugar nas paradas do Reino Unido e vendeu mais de um milhão de cópias, consolidando o grupo como uma referência na cena musical inglesa.

O incidente com Lionel Duke deixou os fãs preocupados, mas a confirmação de que ele está vivo trouxe alívio para o público e para os integrantes da banda. A comunidade musical de Liverpool e os admiradores do grupo seguem enviando mensagens de apoio ao músico e sua família.

Leia Também: "O inimigo cometeu um grande erro", diz líder supremo do Irã