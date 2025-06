Rússia diz que está 'pronta para ajudar' o Irã no confronto com Israel

© Getty Images

A Rússia anunciou na manhã desta segunda-feira (23) que está preparada para ajudar o Irã no confronto com Israel, dois dias após os Estados Unidos entrarem diretamente no conflito. A declaração reforça a posição da Rússia como aliada estratégica de Teerã e amplia a complexidade do cenário no Oriente Médio.

Apoio russo

Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, afirmou que o posicionamento de apoio ao Irã é claro e que o país está disposto a oferecer ajuda de diversas formas, dependendo das necessidades de Teerã. "A ajuda pode ser dada de formas diversas, e tudo depende do que o Irã precisa", declarou. Peskov também revelou que o presidente Vladimir Putin discutiu a situação iraniana em suas últimas conversas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Além disso, a Rússia condenou os ataques americanos às instalações nucleares iranianas, classificando a ação como "irresponsável".

Diplomacia em movimento

O líder da Rússia, Vladimir Putin, recebeu nesta segunda-feira (23) no Kremlin o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi. O encontro ocorre em um momento de alta tensão internacional, apenas dois dias após os Estados Unidos realizarem ataques a três instalações nucleares iranianas.



Durante a reunião, Putin classificou os ataques americanos como uma "agressão não provocada". O líder russo afirmou que não vê justificativa para a ação militar e reiterou sua posição contra a escalada de tensões na região.

Contexto do conflito

A entrada dos EUA no conflito ocorreu após o presidente Donald Trump ordenar bombardeios a três instalações nucleares iranianas, em uma operação que durou cerca de meia hora e utilizou aviões bombardeiros e submarinos. De acordo com o general Dan Caine, os aviões decolaram da base de Whiteman, nos Estados Unidos, e alcançaram o Irã sem enfrentarem resistência na entrada ou saída.

Trump defendeu a ação em um pronunciamento televisionado, afirmando que o objetivo era conter a ameaça representada pelo programa nuclear iraniano. "Haverá paz ou haverá tragédia para o Irã", declarou o presidente americano, que também ameaçou ataques mais severos caso o Irã não busque um acordo.

Retaliação iraniana

Em resposta ao ataque americano, o Irã lançou uma salva de mísseis contra Israel no domingo pela manhã. Os alvos incluíram áreas próximas à capital, Tel Aviv. Segundo o serviço de resgate israelense, 23 pessoas ficaram feridas.

A ofensiva iraniana intensificou ainda mais as tensões na região, enquanto autoridades internacionais observam com preocupação o aumento da instabilidade e a possibilidade de um conflito ampliado.

Relações entre Rússia e Irã

Rússia e Irã mantêm uma aliança estratégica, principalmente em questões de segurança e interesses no Oriente Médio. Moscou tem desempenhado um papel importante como mediador em conflitos regionais, mas a atual escalada apresenta desafios significativos para a diplomacia russa, diante da forte oposição dos Estados Unidos e de seus aliados.

A reunião entre Putin e Araqchi é vista como um passo crucial na busca por soluções que possam evitar uma deterioração ainda maior da situação.

