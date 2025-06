Israel bombardeia prisão política e central nuclear no Irã

© Getty Images

O Exército israelense informou nesta segunda-feira (23) que realizou uma ampla operação contra áreas de lançamento e armazenamento de mísseis no Irã, no 11º dia de confrontos diretos entre os dois países.

A ofensiva também atingiu seis aeroportos iranianos e diversos alvos estratégicos ligados às forças de segurança e militares do país.

Detalhes do ataque

Segundo o comunicado oficial, mais de 15 aviões de combate participaram da operação, que teve como objetivo neutralizar instalações utilizadas para lançar mísseis contra Israel. Entre os alvos atingidos estão:

Quartel-general da milícia Basij, ligada à Guarda Revolucionária (IRGC), responsável pela repressão interna.

Corpo Alborz, que supervisiona operações de segurança e militares em Teerã.

Centro de comando Thar-Allah, encarregado da defesa da capital iraniana.

Corpo Sayyed al-Shuhada, responsável pela segurança interna do território.

Diretoria de Inteligência das Forças de Segurança Interna, ligada ao monitoramento de informações e censura de mídia.

Seis aeroportos no oeste, centro e leste do Irã também foram bombardeados. O Exército israelense afirmou ter destruído pistas, hangares e aeronaves, incluindo modelos militares F-14, F-5 e AH-1.

Rotas de acesso à usina nuclear de Fordow também foram atingidas para dificultar operações no local.

Consequências no Irã

O Crescente Vermelho informou que um dos bombardeios atingiu uma área próxima a um edifício em Teerã. Vídeos divulgados pela instituição mostram colunas de fumaça no local.

Outro alvo foi a Penitenciária Evin, em Teerã, conhecida pelos maus-tratos a presos políticos. Segundo o site Mizan Online, vinculado ao Judiciário iraniano, partes da instalação foram danificadas, mas a situação foi controlada.

Reação israelense

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarou que o ataque foi um dos maiores realizados contra o Irã. "As Forças de Defesa de Israel (IDF) estão atualmente atacando, com força sem precedentes, alvos do regime e órgãos de repressão governamental no coração de Teerã", afirmou Katz.

Em Israel, sirenes de alerta soaram em diversas regiões devido ao lançamento de mísseis iranianos. Explosões foram ouvidas em Jerusalém, mas não houve registro de feridos. Após 30 minutos de alerta, os moradores puderam deixar os abrigos.

Escalada com os EUA

O Irã ameaçou os Estados Unidos após o ataque americano a instalações nucleares iranianas dois dias atrás. O porta-voz das Forças Armadas iranianas, Ebrahim Zolfaghari, declarou que o ato ampliará os alvos legítimos das Forças Armadas iranianas, podendo expandir o conflito na região.

A ofensiva americana, autorizada pelo presidente Donald Trump, utilizou sete bombardeiros B-2 para lançar 14 bombas destruidoras de bunkers em três instalações nucleares iranianas.

Acesso internacional

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) exigiu acesso às instalações nucleares iranianas para avaliar os danos causados pelos bombardeios americanos. Segundo o diretor-geral Rafael Grossi, é provável que os ataques tenham causado danos significativos às áreas de enriquecimento de urânio em Fordow.

Grossi também destacou a importância de inspecionar os estoques de urânio enriquecido do Irã, especialmente os 400 kg a 60%, em busca de maior transparência.

Leia Também: Preço do petróleo tende a subir com ataque dos EUA ao Irã, afirma Durigan