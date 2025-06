Ameaça de bomba obriga voo da Air India a fazer pouso de emergência

© Fabrizio Gandolfo/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Um voo da companhia aérea Air India precisou fazer um pouso de emergência após uma ameaça de bomba a bordo.

A aeronave, que partiu do aeroporto de Birmingham, no Reino Unido, deveria pousar em Nova Délhi, na Índia, no sábado (21). No entanto, durante o trajeto, foi desviada para Riade, capital da Arábia Saudita. As autoridades locais atuaram rapidamente para garantir a segurança de todos os passageiros e da tripulação.

Em nota, a Air India informou que o avião pousou em segurança e que todos os procedimentos de segurança foram seguidos. Um porta-voz da empresa declarou ao jornal The Mirror que o “voo AI114 recebeu uma ameaça de bomba no dia 21 de junho” e que estão sendo providenciadas “soluções alternativas” para que os passageiros cheguem ao destino final.

O incidente ocorre duas semanas após um acidente envolvendo outra aeronave da companhia. Em 12 de junho, um Boeing 787 caiu segundos após decolar de Ahmedabad com destino a Londres, matando pelo menos 279 pessoas. Foi o pior desastre aéreo mundial desde 2014.

Desde então, a Autoridade de Aviação Civil da Índia determinou inspeções nos demais aviões do mesmo modelo. A companhia também cancelou voos para diversas cidades, incluindo Londres, Paris e Dubai. As investigações continuam.

