SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Irã atacou nesta segunda-feira (23) com mísseis bases militares dos Estados Unidos no Iraque e no Qatar.

Base americana de Al-Udeid, no Qatar, é um dos alvos. Ainda não há informações se os mísseis conseguiram atingir o local.

Explosões foram ouvidas na região atacada, segundo o canal de notícias Al Jazeera.

