Qatar encerra espaço aéreo após ameaças contra bases norte-americanas

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar anunciou, em comunicado, a suspensão temporária do tráfego no espaço aéreo do país como medida de precaução diante da crescente instabilidade na região. Segundo o governo, a decisão faz parte de um conjunto de ações preventivas baseadas nos "acontecimentos na região".

Ainda de acordo com o comunicado, o Qatar, que abriga a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, afirmou estar monitorando a situação de forma contínua e coordenada com "parceiros regionais e internacionais". A nota também reforçou que “a segurança de todas as pessoas no Estado do Qatar continua a ser uma prioridade absoluta e que o Estado não hesitará em tomar as medidas preventivas necessárias”.

A Embaixada dos Estados Unidos no Qatar também emitiu um alerta para cidadãos norte-americanos, recomendando que permaneçam em segurança até novas ordens. Washington já havia pedido no domingo que seus cidadãos em todo o mundo redobrassem a cautela, devido ao risco de protestos contra os EUA, após ataques realizados contra o Irã.

O Qatar é sede do quartel-general avançado do Comando Central dos EUA e da Base Aérea de Al-Udeid, construída em 1996, considerada a maior instalação militar dos Estados Unidos na região em número de efetivos.

No Bahrein, outro aliado estratégico dos EUA no Golfo, a Embaixada norte-americana determinou que parte dos funcionários trabalhe remotamente, citando o aumento das tensões. A medida segue ações semelhantes no Líbano, onde os EUA ordenaram a saída de pessoal não essencial de Beirute, região onde atua o grupo Hezbollah, aliado do Irã.

Segundo o Departamento de Estado dos EUA, o conflito iniciado por Israel em 13 de junho contra o Irã resultou no fechamento temporário de espaços aéreos no Oriente Médio e em restrições de viagem.

Em reunião de emergência na ONU, o embaixador iraniano Amir Saeid Iravani acusou os EUA de “guerra sob pretextos absurdos” e afirmou que Teerã “decidirá o momento, a natureza e a escala da resposta proporcional” aos bombardeios norte-americanos em instalações nucleares no Irã.

Apesar da ofensiva, Washington afirmou que o presidente dos EUA ainda está interessado em uma solução diplomática com Teerã.

