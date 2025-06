Irã avisou Catar antes de atacar base americana, dizem autoridades

© Getty Images

Nesta segunda-feira (23), o Irã lançou pelo menos seis mísseis contra a base militar de Al Udeid, no Catar, que abriga mais de 10 mil soldados americanos e é a maior instalação dos EUA no Oriente Médio. Autoridades iranianas confirmaram ao The New York Times e à agência Reuters que informaram previamente tanto o Catar quanto os Estados Unidos sobre a operação, chamada de “Anunciação da Vitória”.

O ataque

O Irã afirmou que a ofensiva foi uma resposta aos bombardeios americanos realizados no fim de semana contra instalações nucleares iranianas. De acordo com fontes do governo iraniano, o número de mísseis disparados foi equivalente ao número de bombas lançadas pelos EUA contra o território do país.

As Forças Armadas do Irã classificaram o ataque como bem-sucedido, afirmando que os projéteis tiveram “alto poder destrutivo”. No entanto, o governo do Catar informou que todos os mísseis foram interceptados antes de atingirem a base, e não há registros de mortos ou feridos.

Aviso antecipado

Segundo as reportagens, o Irã utilizou dois canais diplomáticos para alertar os EUA sobre o ataque e forneceu informações detalhadas ao governo do Catar. Pouco antes do ataque, o Catar fechou seu espaço aéreo e a embaixada dos EUA no país pediu que cidadãos americanos permanecessem em locais seguros.

Imagens de satélite obtidas pelo The New York Times mostraram que a base estava praticamente desocupada na data do ataque, com apenas uma aeronave no local. Há poucas semanas, o espaço abrigava diversos aviões militares.

Estratégia e precedentes

Analistas apontam que o ataque do Irã teve caráter simbólico, equilibrando a demonstração de força interna e a preservação da estabilidade diplomática. A estratégia de comunicar previamente seus alvos já foi adotada pelo Irã em 2020, quando avisou o Iraque antes de atacar uma base americana no território.

Enquanto o regime iraniano reforça sua narrativa interna de reação à ofensiva americana, a comunicação antecipada do ataque evita uma escalada maior no conflito e mantém aberta a possibilidade de negociações futuras.

Troca de ameaças

O conflito intensifica as tensões entre EUA e Irã. No sábado (21), o presidente americano Donald Trump afirmou que novos ataques seriam realizados caso a paz não fosse estabelecida. “Ou haverá paz, ou haverá tragédia para o Irã”, declarou.

Após o ataque desta segunda-feira, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, publicou no X uma imagem de uma bandeira americana em chamas e escreveu: “Não fizemos mal a ninguém e não aceitaremos nenhum tipo de agressão, sob nenhuma circunstância.”

Enquanto ambos os lados trocam ameaças, especialistas avaliam que os desdobramentos do conflito dependem de como cada nação lidará com pressões internas e externas nos próximos dias.