"Não fizemos mal a ninguém", diz líder supremo do Irã após ataque aos EUA

O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, afirmou nesta segunda-feira (23), sem citar diretamente o ataque do Irã às bases militares dos Estados Unidos, que "Não fizemos mal a ninguém. E não aceitaremos nenhum tipo de assédio de ninguém, sob nenhuma circunstância". Foi o primeiro pronunciamento do líder supremo do Irã desde o ataque realizado pelo país contra as bases militares norte-americanas.

O ataque

Nesta segunda-feira (23), o Irã lançou pelo menos seis mísseis contra a base militar de Al Udeid, no Catar, que abriga mais de 10 mil soldados americanos e é a maior instalação dos EUA no Oriente Médio.

O Irã afirmou que a ofensiva foi uma resposta aos bombardeios americanos realizados no fim de semana contra instalações nucleares iranianas. De acordo com fontes do governo iraniano, o número de mísseis disparados foi equivalente ao número de bombas lançadas pelos EUA contra o território do país.

As Forças Armadas do Irã classificaram o ataque como bem-sucedido, afirmando que os projéteis tiveram “alto poder destrutivo”. No entanto, o governo do Catar informou que todos os mísseis foram interceptados antes de atingirem a base, e não há registros de mortos ou feridos.

"Não fizemos mal a ninguém. E não aceitaremos nenhum tipo de assédio de ninguém, sob nenhuma circunstância. E não nos submeteremos ao assédio de ninguém; Essa é a lógica da nação iraniana." Afirmou o líder supremo do Irã na rede social X.

ما تعرّض به کسی نکردیم

و به هیچ وجه تعرّض احدی را هم قبول نمیکنیم

و تسلیم تعرّض هیچ کس نمیشویم؛

این منطق ملّت ایران است.#بشارت_فتح #الله_اکبر pic.twitter.com/gMKCAyf2mc

— KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) June 23, 2025

Aviso antecipado

Autoridades iranianas confirmaram ao The New York Times e à agência Reuters que informaram previamente tanto o Catar quanto os Estados Unidos sobre a operação, chamada de “Anunciação da Vitória”.

Segundo as reportagens, o Irã utilizou dois canais diplomáticos para alertar os EUA sobre o ataque e forneceu informações detalhadas ao governo do Catar. Pouco antes do ataque, o Catar fechou seu espaço aéreo e a embaixada dos EUA no país pediu que cidadãos americanos permanecessem em locais seguros.

Imagens de satélite obtidas pelo The New York Times mostraram que a base estava praticamente desocupada na data do ataque, com apenas uma aeronave no local. Há poucas semanas, o espaço abrigava diversos aviões militares.