Embarcação turística vira durante tempestade e deixa 8 mortos nos EUA

Oito pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após uma embarcação turística virar no Lago Tahoe, nos Estados Unidos, no último sábado. Segundo as autoridades locais, o acidente foi provocado pela forte ondulação.

A embarcação virou perto do Parque Estadual D.L. Bliss, na Califórnia, e dez pessoas caíram na água por volta das 15h, no horário local. Dois dias depois, na segunda-feira, ainda havia duas pessoas desaparecidas, mas o Gabinete do Xerife do Condado de El Dorado confirmou que os dois corpos foram encontrados.

"As identificações das vítimas fatais deste terrível incidente não serão divulgadas até que as notificações adequadas sejam feitas", informou o gabinete.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos, citada pela ABC News, também confirmou que duas pessoas foram resgatadas com vida e levadas para um hospital, enquanto oito foram declaradas mortas após o incidente.

O xerife do condado de Washoe, Darin Balaam, informou ainda que várias outras pessoas foram resgatadas no Lago Tahoe ao longo do sábado, incluindo praticantes de stand-up paddle e ocupantes de outras embarcações em perigo.

"O clima no Lago Tahoe pode ser imprevisível, e é vital estar preparado", destacou o xerife, acrescentando que ficou "devastado" com o naufrágio.

Gloria Brigantino escapou por pouco da tragédia. Segundo contou à BBC, ela decidiu ir ao Lago Tahoe, um destino de férias bastante popular na Califórnia, com alguns amigos para aproveitar o primeiro fim de semana do verão. No entanto, o grupo decidiu ancorar o barco e ir tomar algo em um bar, justamente quando começou a esfriar e ventar mais.

Ainda assim, na orla havia uma banda tocando música e algumas pessoas nadando no lago, conhecido por suas águas azuis e cristalinas. Em poucos minutos, tudo mudou com a chegada de uma tempestade.

Os ventos levaram tendas e toldos pelos ares, enquanto a forte ondulação fez vários barcos virarem. "Alguns proprietários choravam enquanto seus barcos eram destruídos", contou Brigantino à BBC.

"Eu senti cheiro de gás vazando, alguns homens ajudaram a retirar passageiros de um barco que ficou preso na costa", acrescentou. "As ondas batiam com tanta força que eles corriam, caíam, muitos choravam".

"Aconteceu de repente. A água batia com força na orla", disse ela ainda, lamentando o "terrível acidente".

Apesar das autoridades americanas terem previsto mau tempo para o último sábado, Gloria Brigantino afirmou que "ninguém esperava" uma tempestade tão intensa.

Pode ver as imagens da tempestade acima.

