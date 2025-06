Trump afirma que Israel e Irã violaram acordo de cessar-fogo

© Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira (24) que tanto Israel quanto o Irã violaram o cessar-fogo mediado por seu governo, que deveria ter entrado em vigor no início do dia. A declaração foi feita os repórteres antes da partida do presidente para a cúpula da OTAN em Haia.

"Não estou feliz com Israel. Não estou feliz com o Irã também, mas realmente não estou feliz com Israel", afirmou o presidente norte-americano ao embarcar para a cúpula da Otan, em Haia.

Em mensagem publicada nas redes sociais, Trump expressou insatisfação com ambos os países e fez um apelo ao aliado Israel para que não realizasse novos ataques. "Israel, não jogue suas bombas. Se fizer isso, será uma grande violação. Traga seus pilotos para casa, agora!", escreveu o presidente no seu perfil nas redes sociais.

Negociação da trégua

O acordo foi alcançado após uma conversa telefônica entre Trump e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, segundo informações da agência Reuters. Um alto funcionário da Casa Branca, que preferiu não se identificar, revelou que Israel aceitou o cessar-fogo sob a condição de que o Irã não realizasse novos ataques. O Irã, por sua vez, sinalizou inicialmente que cumpriria o acordo.

A mediação também contou com a participação do vice-presidente dos EUA, JD Vance, do secretário de Estado, Marco Rubio, e do enviado especial, Steve Witkoff. Durante as negociações, Trump pediu ao emir do Catar apoio para persuadir o Irã a aderir ao acordo, após ataques iranianos a uma base americana no Catar. Apesar disso, o chanceler iraniano Abbas Araqchi negou que houvesse consenso.

Violação do cessar-fogo

Mesmo com o anúncio do cessar-fogo, o conflito continuou. O chanceler iraniano afirmou que as operações militares não foram suspensas, enquanto o presidente Trump declarou que ambos os países estavam em violação do acordo.

O conflito teve início em 13 de junho, quando Israel lançou uma operação preventiva para conter o avanço do programa nuclear iraniano. Durante 12 dias, ataques resultaram em dezenas de mortes e milhares de feridos, a maioria civis, segundo autoridades dos dois lados.

Israel justificou a ofensiva como uma tentativa de neutralizar a ameaça de um programa nuclear iraniano supostamente prestes a produzir uma bomba atômica. Em resposta, o Irã atacou Tel Aviv, Haifa e Jerusalém.

Na última semana, os Estados Unidos também participaram diretamente do conflito, atacando a usina nuclear de Fordow, no Irã. Localizada a 80 metros abaixo da superfície, a instalação era usada para o enriquecimento de urânio. O Irã retaliou com o lançamento de mísseis contra uma base americana no Catar, mas os danos foram mínimos e não houve vítimas.

Futuro incerto

Apesar das tentativas de mediação, a situação segue instável. Trump afirmou que espera que o acordo seja cumprido nas próximas 24 horas, enquanto os governos de Israel e Irã continuam trocando acusações. "Partindo do princípio de que tudo funcionará como deve, gostaria de parabenizar ambos os países por encerrar o que deve ser chamado de a 'Guerra de 12 Dias'", declarou Trump.

