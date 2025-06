Trump: "Irã nunca irá reconstruir suas instalações nucleares"

O presidente norte-americano, Donald Trump, defendeu esta terça-feira (24), através de uma postagem em seu perfil na rede social Truth Social que "O Irã jamais reconstruirá suas instalações nucleares!"

Mais cedo, Trump havia afirmado que Israel e o Irã precisam de "acalmar-se" após terem violado o acordo de cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos na noite passada.

"Preciso fazer com que Israel se acalme agora", disse o republicano aos jornalistas, à saída da Casa Branca, antes da partida do presidente para a cúpula da OTAN em Haia.

"Assim que assinamos o acordo, Israel saiu a largando bombas, como nunca vi antes, a maior descarga que já vi", acrescentou.

Já visivelmente irritado, Trump afirmou que, "basicamente, temos dois países que lutam há tanto tempo e com tanta intensidade que não sabem que raio estão fazendo".

