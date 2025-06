Mulher desaparecida há um ano surge em bomba de combustível e é detida

© Facebook/Tori Milsak

Uma mulher que estava desaparecida há cerca de um ano no estado do Arkansas, nos Estados Unidos, reapareceu em um posto de combustível e foi detida pouco depois, segundo informações do Daily Mail.

Tori Milsak, de 35 anos, havia sido vista pela última vez em 6 de junho de 2024. Na época, familiares e autoridades iniciaram buscas, acreditando que ela enfrentava problemas de saúde mental.

Na última quinta-feira, Tori apareceu em uma estação de serviço em Little Rock, a cerca de 88 quilômetros de onde desapareceu. Foi ela mesma quem informou aos funcionários do local que fazia parte da lista nacional de pessoas desaparecidas, e eles acionaram a polícia.

Ao chegar ao posto, os agentes confirmaram sua identidade. Tori afirmou que saiu de casa por vontade própria, mas que decidiu reaparecer após ver os anúncios de sua busca circulando.

Nas redes sociais, a polícia de Hot Springs confirmou que Tori foi encontrada e que estava bem de saúde:

A família comemorou o reencontro, embora ainda não compreenda completamente os motivos de seu desaparecimento.

"Me disseram várias vezes que ela havia sido assassinada. Sempre desejei que ela estivesse apenas perdida, mas todos diziam que havia apenas 1% de chance de encontrá-la viva", relatou o irmão.

Segundo ele, Tori estava lidando com transtorno de estresse pós-traumático na época em que desapareceu e vinha se afastando da família gradualmente.

"Agora é hora de começar o tratamento e a reabilitação da Tori", afirmou.

No entanto, a situação tomou outro rumo após seu reaparecimento: Tori foi presa devido a um mandado de captura que estava em aberto. As polícias de Hot Springs e Little Rock foram procuradas para comentar o caso, mas ainda não se pronunciaram.

Tori compareceu ao tribunal no dia 20 de junho, e sua próxima audiência está marcada para 22 de julho.

